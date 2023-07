CAN U23 2023: Asamoah Gyan détruit les Black Meteors après l’élimination du Ghana

L’ancien attaquant ghanéen, Asamoah Gyan, a été sans pitié avec les Black Meteors, éliminés de la CAN U23 2023 dès les phases de poule. Et le néo-retraité a démoli ses jeunes frères, qui se croient déjà meilleurs que toute l’équipe.

Comme en 2019 où il a fini à la 4è place et donc exclu des JO, le Ghana ne disputera pas non plus les Jeux Olympiques de Paris 2024 dans la discipline football. Les Black Meteors sont éliminés de la CAN U23 qui se déroule au Maroc, qualificative pour les JO français. Victorieux du Gabon (3-2) mais battus par les Lions de l’Atlas (1-5), les Ghanéens ont essuyé une nouvelle sortie sans victoire dans les phases de groupe, contre la Guinée.

Alors que les trois points leur étaient nécessaires pour valider leur ticket pour le dernier carré, les hommes du coach Ibrahim Tanko ont fini la rencontre sur un score de parité (1-1). Un résultat qui signe leur arrêt de mort dans ce tournoi continental.

De quoi déclencher l’ire d’un certain Asamoah Gyan. Très remonté contre ses jeunes frères, auteurs d’une prestation mitigée, l’ancien capitaine des Black Stars n’a pas hésité à cracher ses vérités aux Meteors, pourtant garnis de stars prometteuses comme Fatawu Ishahaku et le golden boy du Nordsjaelland, Ernest Nuamah.

« Ce que j’ai vu dans cette équipe de Black Meteors, c’est que certains joueurs pensent qu’ils sont plus grands que toute l’équipe. Petite hype et célébrité ? SHM », a posté le néo retraité ghanéen sur sa page Twitter. Pour l’ex-buteur de Sunderland, les U23 du Ghana ont manqué de cohésion, avec un jeu basé sur les individualités.

« Le football moderne ne concerne pas seulement ce que vous faites avec le ballon. Il s’agit de ce que vous faites sans le ballon. Je vois des joueurs penser qu’ils peuvent jouer seuls. Il est temps de se réveiller et de défendre quand on perd le ballon. SMH », a-t-il ajouté. Le Ghana était à égalité de quatre points avec la Guinée mais a été éliminé en raison d’une différence de buts inférieure.

