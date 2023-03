CAN U20: un joueur du Soudan du Sud fait polémique pour son âge (18 ans)

Qualifié pour les quarts de finale de la CAN U20 pour la première fois de son histoire, le Soudan du Sud fait parler de lui sur tout le continent. Pas seulement pour la prestation des Bright Stars, mais également pour son gardien de but dont l’âge fait polémique.

Les Bright Stars, équipe sud-soudanaise, ont décroché dimanche leur première qualification en quarts de finale de la Coupe d’Afrique des Nations, et cela grâce en grande partie aux performances remarquables de leur gardien de but, Godwill Yogusuk Simon Sabio, âgé de seulement 18 ans.

Depuis le début de la compétition, le jeune gardien suscite l’admiration sur les réseaux sociaux en raison de ses prouesses sur le terrain, qui lui ont notamment valu le titre d’homme du match lors de la victoire 1-0 face à la Centrafrique.

Leur qualification en quarts de finale de la CAF est une première pour cette nation qui a vu ses Bright Stars sortir la tête haute après un nul 0-0 face à l’Ouganda. Néanmoins, la jeune star ne fait pas l’unanimité sur la toile, en raison de son apparence physique qui paraît plus mature que son âge officiel de 18 ans.

Pourtant, les données officielles enregistrées à la CAF confirment son jeune âge, et sa performance à la CAN U-20 en Égypte témoigne de sa qualité de joueur talentueux et expérimenté. En effet, Simon Sabio évolue déjà au Kator Football Club au Soudan du Sud et son parcours impressionnant lors de la compétition a suscité l’intérêt des observateurs et des amateurs de football.

Il est à noter par ailleurs que son apparence physique, avec ses rides apparentes, pourrait s’expliquer par des variations génétiques ou des phénomènes naturels d’évolution de la peau au fil des années. Quoi qu’il en soit, la performance du gardien prodige de la Sud-Soudan est à saluer et son avenir prometteur sur les terrains de football ne fait aucun doute.