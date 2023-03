CAN U20: Sénégal-Gambie ou la bataille des voisins pour le titre

Le Sénégal et la Gambie s’affrontent ce samedi au Caire, en finale de la CAN U20 2023. Un duel des voisins, en quête du sacre suprême.

Il était indubitablement attendu que la finale de la CAN U20 opposera le Sénégal et la Gambie. Ces deux formations ont incontestablement marqué les esprits tout au long du tournoi en remportant leurs cinq matchs respectifs, sans encaisser le moindre but.

Les Lions de la Teranga ont signé douze réalisations, tandis que les Scorpions en ont mis dix. En demi-finale, ces derniers ont connu quelques sueurs froides pour se défaire du Nigeria (1-0), tandis que leurs voisins ont facilement triomphé de la Tunisie (3-0) en exploitant les erreurs de leurs adversaires.

La présence de ces deux nations à ce stade de la compétition n’est d’ailleurs pas surprenant. En effet, le Sénégal s’est déjà hissé en finale à trois reprises lors des quatre dernières éditions, sans jamais parvenir à décrocher le trophée. Quant à la Gambie, elle avait déjà atteint le dernier carré en 2007 et avait fini sur la troisième manche du podium lors de la précédente édition.

Étant donné sa position enclavée au sein du Sénégal, ainsi que les récents succès de son voisin avec les équipes A et A’ lors de la CAN 2022 et du CHAN en début d’année, on pouvait penser que la Gambie allait partir avec une forme de complexe d’infériorité. Cependant, il semble que cela ne soit point le cas.

« La Gambie est un petit pays qui évolue désormais au plus haut niveau. (…) Le Sénégal est une équipe exceptionnelle, mais nous le sommes également. Ils raflent tous les titres en ce moment. Il nous faudra les empêcher de triompher le 11 mars », a prévenu le sélectionneur gambien, Aboulie Bojang. Reste à savoir si cette détermination suffira à faire basculer le match en leur faveur.