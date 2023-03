CAN U20/Sénégal-Bénin: Malick Daf se méfie des crocs des Guépards

L’entraîneur sénégalais Malick Daf a déclaré que la qualification du Bénin pour les quarts de finale de la CAN U20 montre que les Guépards ne se laisseront facilement pas dompter, alors que les deux équipes s’affrontent ce jeudi, au Caire.

Le Sénégal joue ce jeudi sa qualification pour les demi-finales de la CAN U20 2023. Meilleure équipe de la compétition, au moins jusqu’ici, les Lionceaux de la Téranga ont survolé les débats dans le groupe A. Auteurs de trois victoires en autant de sorties, les hommes du sélectionneur Malick Daf s’affichent comme l’un des grands favoris au sacre suprême.

Emmenés par son meneur de jeu, Pape Diop, élu meilleur joueur et meilleur buteur des phases de groupe et son portier, Landing Badji qui a remporté le prix du meilleur gardien de but, le Sénégal a toutes les armes pour passer au prochain tour sans escale.

Une voie royale semble donc se dessiner pour les jeunes poulains de Malick Daf qui vont croiser les crampons avec des Guépards qui ne doivent leur présence à ce stade qu’à leur place dans les deux meilleurs troisièmes. En manque criad de finisseur, les Béninois ont fini la phase de poule avec seulement deux points pris, face à la Zambie (1-1) et contre la Tunisie (0-0).

Pas de quoi rassurer cependant le sélectionneur sénégalais qui se méfie même des Béninois. « L’équipe nationale du Bénin est définitivement forte et les affronter ne sera pas facile et la preuve est qu’ils ont réussi à atteindre les quarts de finale », a déclaré Daf en conférence de presse ce mercredi.

« Nous sommes venus ici avec de nombreux objectifs et le plus important d’entre eux est d’atteindre la Coupe du monde. Nous avons déjà réussi à atteindre les quarts de finale et à affronter de grandes et fortes équipes comme l’Égypte, mais nous sommes pleinement concentrés sur nos prochains matchs pour terminer le voyage », a ajouté le coach sénégalais.

Et de poursuivre: « Pour remporter le titre, il faut gagner tous les matchs. Nous devons complètement oublier la phase de groupes, et notre objectif maintenant est d’atteindre les demi-finales ».

Auteur d’un triplé contre l’Egypte en phase de groupe, Pape Diop a de son côté indiqué que l’objectif des siens est la qualification pour la Coupe du monde U20. « Il ne reste plus que quelques étapes pour le rêve d’atteindre la Coupe du monde », a déclaré la starlette de Zulte Waregem.

« L’équipe du Bénin est bonne mais nous sommes très bien préparés pour le match. Une bonne préparation est le secret de la victoire et nous nous battrons pour atteindre notre objectif », a déclaré la pépite sénégalaise. Pour rappel, le match Sénégal-Bénin est prévu jeudi soir au stade international du Caire, à partir de 15 heures (GMT+1).