CAN U20: sans pitié, la Gambie massacre le Soudan du Sud et rejoint le Nigéria en demi-finale

La Gambie s’est qualifiée pour les demi-finales de la CAN U20 2023 après sa victoire écrasante face au Soudan du Sud (5-0) ce vendredi.

Troisième lors de la dernière édition, la Gambie poursuit son sans faute à la CAN U20 2023 qui se déroule en Egypte. Qualifiés pour le second tour après leur démonstration de force en phase de groupe, les jeunes Scorpions viennent de valider leur ticket pour les demi-finales.

Face en effet au Soudan du Sud ce vendredi dans un match comptant pour les quarts de finale, les hommes du coach Abdoulie Bojang se sont imposés sur le score sans appel de 5-0.

Dominateurs et réalistes, les Gambiens n’ont laissé aucun répit aux Bright Stars qui n’ont résisté que le temps de quelques minutes. Adama Bojang (7è, 33è, 47è), Moses Jarju (28è) et Mahmudu Bajo (70è) ne se sont pas fait prier pour exploser la défense soudanaise.

La Gambie poursuit donc son aventure à la CAN U20 tout comme le Sénégal et le Nigeria en attendant le dernier match des quarts entre le Congo et la Tunisie ce vendredi (17h GMT). A noter que les quatre demi-finalistes sont automatiquement qualifiés pour la Coupe du monde U20 en Indonésie, prévue du 20 mai au 11 juin 2023.