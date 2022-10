CAN U20 (Q): Rayan Dehilis sauve l’Algérie, la Tunisie et le Maroc dos à dos

Grâce à un but de Rayan Dehilis en toute fin de rencontre, l’Algérie a arraché le nul face à la Lybie (1-1) ce mardi en phase qualificative de la CAN U20. Dans l’autre rencontre, le Maroc et la Tunisie se sont quittés sur un score de parité (0-0).

Les phases qualificatives de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans (CAN U20) dans la zone Afrique du Nord, se jouaient ce mardi en Egypte. Quatre rencontres étaient au programme. Au stade de Suez, l’Algérie affrontait la Lybie. Un match soldé par un nul de 1 but partout. Annoncés favoris pour ce match, les Fennecs juniors ont eu toutes les peines du monde pour arracher ce résultat qui n’arrange aucune des deux formations.

En effet, menée au score depuis l’heure de jeu, l’équipe algérienne a dû attendre les dernières secondes du temps additionnel pour recoller à la marque. Le défenseur de l’Olympique de Marseille, Rayan Dehilis, a égalisé pour les siens sur un ballon qui traînait dans la surface (90e+4).

Dans l’autre rencontre de ce mardi, le Maroc et la Tunisie se sont séparés sur un score nul et vierge (0-0). Dans un match pourtant ouvert, les deux formations n’ont jamais réussi à sauter le dernier verrou adverse. Plus entreprenants, les Lionceaux de l’Atlas auraient pu prendre les trois points de la victoire, mais les attaquants ont préféré vendanger les nombreuses occasions créées. Les deux équipes se quittent donc sur ce score de parité pour cette première journée.

Les quatre pays se retrouveront vendredi prochain pour les rencontres de la deuxième journée. L’Algérie affrontera le Maroc, tandis que la Tunisie tentera d’arracher sa première victoire face à la Lybie. Rappelons que seule la sélection arrivée 1ère validera son billet pour la phase finale en Egypte, pays organisateur de la compétition.