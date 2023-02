CAN U20: « On veut avoir le maximum de points », Malick Daf avant Sénégal-Egypte

Le Sénégal déjà qualifié pour les quarts de finale de la CAN U20 cherche à faire le plein face à l’Egypte en quête d’une victoire pour se relancer.

Serein, Malick Daf pense que la tâche ne sera pas facile pour ses troupes. « On joue toujours pour la gagne, c’est une source de motivation« , a déclaré le sélectionneur des Lionceaux de la Téranga en conférence de presse ce vendredi. « On veut avoir le maximum de points , d’assurances et de références. L’Égypte veut aussi gagner pour se qualifier, j’espère que ça sera un match plaisant« , a-t-il ajouté.

Après une précieuse victoire contre le Nigéria (1-0) en première journée, le Sénégal a déroulé lors de sa prochaine sortie en étrillant le Mozambique sur un score sans appel 3 à 0. Avec deux victoires en deux matchs sans encaisser le moindre but, les félins sénégalais marquent leur territoire avant d’affronter les Pharaons qui ne sont plus maître de leur destin, battus par le Nigéria (0-1) et tenus en échec par les Black Mambas (0-0).

Pour rappel, le match Egypte-Sénégal est prévu ce samedi 25 février au Stade international du Caire, à partir de 18 heures (GMT+1). L’autre match dans cette poule A opposera à la même heure le Mozambique au Nigéria. Deuxième au classement, les Flyings Eagles doivent viser la victoire pour éviter toute mauvaise surprise de dernière minute.