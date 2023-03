CAN U20: “On ne peut faire mieux”, Macky Sall aux anges après le sacre du Sénégal

Le président sénégalais, Macky Sall, a aussi réagi au sacre des Lionceaux de la Téranga, vainqueurs de la CAN U20 2023. Et le chef de l’Etat s’est dit satisfait de la prestation de ses jeunes ambassadeurs.

Après ses échecs en finale des éditions 2015, 2017 et 2019, le Sénégal a enfin remporté la première CAN des moins de 20 ans de son histoire en disposant logiquement de son voisin, la Gambie (2-0), ce samedi en finale au Caire, en Egypte.

Clairement, les Sénégalais, qui ont remporté tous leurs matchs dans ce tournoi sans encaisser le moindre but, étaient au-dessus du lot par rapport à toutes les équipes dans cette CAN, et notamment de leur voisin, qui s’incline logiquement pour sa première finale.

Comme après la CAN 2021 et le CHAN 2022, le président Macky Sall a adressé ses félicitations à la jeune équipe U20 du Sénégal. “Chaleureuses félicitations à nos Lionceaux et à leur staff pour leur brillante victoire en finale de la CAN U20. Inédit dans les annales: 6 matchs, 14 buts, zéro encaissé! Meilleure équipe….On ne peut faire mieux“, a notamment indiqué le dirigeant sénégalais, fier de ses jeunes joueurs.