CAN U20: « Nous voulons répéter nos exploits passés », Kanda avant Bénin-Zambie

Vainqueur de l’édition 2017, la sélection zambienne sera l’une des équipes à surveiller lors de cette CAN U20 2023. Et le capitaine des Chipolopolos, Dominic Kanda, assure que les siens sont en Egypte pour répéter leur exploit passé.

Absente lors des deux dernières éditions, la Zambie retrouve la Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans. Les Chipolopolos sont qualifiés pour la phase finale de la compétition qui se déroule du 19 février au 11 mars 2023 en Egypte.

Logés dans le groupe C, les jeunes zambiens partagent leur poule avec la Tunisie, demi-finaliste en titre, la Gambie, arrivée troisième à la dernière édition, et le Bénin qui a fini sur la dernière manche du podium lors de l’édition 2005. De gros morceaux pour la sélection zambienne qui va devoir sortir l’artillerie lourde pour se frayer un passage vers le second tour.

Pas de quoi inquiéter cependant Dominic Kanda qui assure que les siens sont bien préparer pour surmonter tous les obstacles dans la course au sacre. « Nous respecterons les adversaires, personne n’est là par hasard« , a déclaré le capitaine des U20 de la Zambie en conférence de presse d’avant-match. « Comme l’a si bien dit l’entraîneur, nous voulons gagner et nous qualifier pour la Coupe du monde« .

Dominic Kanda et les siens affrontent le Bénin ce mardi soir (18h GMT+1) à Alexandrie pour leur entrée dans le tournoi. « Représenter la Zambie est la meilleure chose qui aurait pu m’arriver, a-t-il déclaré avec un large sourire sur son visage. Notre objectif est de répéter les exploits de notre football« .

Les champions de la COSAFA visent la qualification à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA qui se tiendra plus tard dans l’année en Indonésie. Un objectif qui ne sera atteint sans une bonne dose de discipline et de tactique, a souligné l’entraîneur de la Zambie, Chisi Mbewe.

« La Zambie a des talents, ils ont besoin d’être affinés, a déclaré l’entraîneur-chef Mbewe. C’est un plaisir d’être en Egypte, le groupe mérite cette qualification ». « Nous avons besoin de plus de tactique, de rigueur, de discipline et de retrait défensif. Il n’y a pas d’autres secrets, si nous voulons atteindre notre objectif« , a ajouté Chisi.