CAN U20: « Nous sommes mentalement bien préparés », le coach du Congo prévient l’Ouganda

L’entraîneur du Congo, Marié Joseph Madienguela, était mercredi en conférence de presse, à la veille du choc contre l’Ouganda, en 2è journée du groupe B à la CAN U20 2023. Et le technicien a assuré que les siens sont prêts à remporter la victoire.

Le Congo joue ce jeudi sa qualification pour les quarts de finale de la CAN U20 2023. Les Diables Rouges affrontent l’Ouganda cet après-midi à Suez, à l’occasion de la deuxième journée du groupe B. Vainqueurs du Soudan du Sud (2-1) lundi dernier, les Congolais se frottent cette fois-ci aux Cranes, vice-champion en titre. Un gros défi pour la sélection congolaise qui rêve de remonter à nouveau sur le toit africain après son exploit en 2017.

En conférence de presse d’avant-match, mercredi, l’entraîneur des Diables Rouges a évoqué ce match contre les Ougandais. Et Marié Joseph Madienguela se dit serein avant de défier les Cranes. « On est dans un bon état d’esprit. Nous sommes prêts et confiants même si l’équipe de l’Ouganda est solide et expérimentée », a déclaré le coach du Congo dans des propos rapportés par Cafonline.

Pour battre l’Ouganda, Madienguela compte sur tout son effectif: «Nous sommes dans de bonnes conditions pour mieux représenter notre pays », a-t-il ajouté. Auteur du deuxième but congolais lors de la victoire face au Soudan du Sud (2-1) en première journée, Prince Soussou espère de son côté récidiver contre les Ougandais.

«Content d’avoir marqué le deuxième but lors du premier match, on va continuer à aider l’équipe car on a envie de prendre du plaisir et gagner. Nous sommes préparés physiquement, moralement et mentalement pour défendre les couleurs du Congo », a-t-il assuré. Pour rappel, le match Congo-Ouganda est prévu ce jeudi soir au Suez Canal stadium, à partir de 18 heures (GMT+1).