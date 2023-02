CAN U20: « Nous devons gagner », Adel Sellimi avant Tunisie-Bénin

L’entraîneur tunisien Adel Sellimi a déclaré que les jeunes Aigles de Carthage doivent élever leur niveau de jeu lors du choc contre le Bénin vendredi, en deuxième journée du groupe C de la CAN U20 2023.

La Tunisie affronte le Bénin ce vendredi à Alexandrie, dans le cadre de la deuxième journée du groupe C de la CAN U20 2023. Derniers de leur poule après leur défaite contre la Gambie (0-1) mardi dernier, les jeunes Aigles du Carthage doivent renouer avec la victoire pour ne pas compromettre leur chance de se qualifier pour le second tour. Un succès contre les Guépards est donc indispensable pour la sélection tunisienne, demi-finaliste en titre.

Et pour y parvenir, Adel Sellimi a préparé mentalement et psychologiquement sa troupe. Le coach tunisien estime que ses jeunes poulains doivent rehausser leur niveau de jeu pour espérer prendre les trois points de cette rencontre. « Nous devons gagner, a déclaré Sellimi. Il n’y a pas d’autres solutions avantageuses.«

Les vainqueurs du tournoi UNAF occupent la dernière place du groupe C avec zéro point, la Zambie et le Bénin sont à égalité avec un point tandis que la Gambie mène le classement avec trois points, à l’issue de la première journée. « Nous avons la possibilité, nous devons élever notre niveau. Nous devons éviter la défaite« , a ajouté le technicien tunisien.

Le Bénin a concédé le nul avec la Zambie (1-1) pour sa première sortie dans ce tournoi. Auteurs de l’ouverture du score, les Guépards ont rapidement concédé l’égalisation à la suite d’une grosse erreur de leur gardien de but. « Il faut changer de mentalité et gérer le stress, a insisté Sellimi. C’est un travail intellectuel« .

Battue par la Gambie en match de classement lors de la précédente édition, la Tunisie veut aller au moins en demi-finale de cette compétition, synonyme de qualification pour la Coupe du monde junior Indonésie 2023. « Nous sommes dans cette compétition pour aller le plus loin possible« , a conclu l’entraîneur carthaginois. Pour rappel, le match Tunisie-Bénin est prévu demain après-midi à partir de 15 heures (GMT+1).