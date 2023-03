CAN U20/ Nigéria-Ouganda: Ladan Bosso vise la qualification pour la Coupe du monde

L’entraîneur du Nigéria, Isah Ladan Bosso, assure que les Flying Eagles vont éjecter les ougandais en quart de finale de la CAN U20 pour se qualifier pour la Coupe du Monde U20 de la FIFA prévue en Indonésie, du 20 mai au 11 juin.

Éliminé dès les phases de poule lors de l’édition précédente en Mauritanie, le Nigéria retrouve les quarts de finale de la CAN U20. Les Flying Eagles affrontent l’Ouganda ce jeudi, au Suez Canal stadium, à partir de 18 heures (GMT+1).

Le Nigeria a terminé deuxième du groupe A derrière le Sénégal et affrontera une équipe ougandaise qui a fini première de la poule B devant le Congo. Une mission pas du tout facile pour le géant ouest-africain mais le team U20 du Nigéria peut compter sur sa longue expérience dans cette compétition.

En conférence de presse ce mercredi, le sélectionneur nigérian, Ladan Bosso, assure d’ailleurs que les siens ont les armes qu’il faut pour atteindre leur objectif: la qualification en demi-finale et donc la Coupe du monde U20 2023. « Nous savons tous que le Nigeria s’est qualifié pour les quarts de finale et savons parfaitement que nous avons pour objectif de sortir de cet endroit et la moindre tâche qui nous attend est de choisir l’une des places pour la Coupe du Monde U-20 de la FIFA« , a déclaré le technicien nigérian, rapporté par Cafonline.

« Nous y sommes presque mais ce n’est pas encore scellé. Nous pensons et espérons qu’à la fin du temps réglementaire demain, nous devrions être en fête », a-t-il ajouté. L’expérimenté Bosso affirme que les Flying Eagles ne sous-estimeront pas les Cranes qui ont atteint la finale lors de la CAN U20 2021.

« L’équipe ougandaise est également qualifiée et ce sont nos prochains adversaires et nous ne pouvons sous-estimer aucune équipe« , a-t-il précisé. « La phase à élimination directe, si vous ne dépassé pas les quarts de finale, c’est comme si vous ne vous étiez pas qualifié, alors nous ferons tout notre possible pour nous assurer de nous qualifier pour la Coupe du monde. Nous avons notre stratégie et nous espérons que notre plan fonctionnera en conséquence« , a conclu Bosso.