CAN U20: l’équipe type des phases de groupe avec un Béninois

Le Groupe d’Etude Technique (TSG) de la CAF a dévoilé l’équipe type de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations U20 Egypte 2023. Un Béninois figure dans le lot.

En attendant les phases à élimination directe qui démarrent ce jeudi avec les rencontres des quarts de finale, la CAF a dévoilé son équipe type des phases de groupe. Un onze dominé par le Sénégal avec quatre représentants. Il s’agit du gardien de but Landing Badji, des deux milieux de terrain, Mamadou Lamine Camara et Pape Demba Diop et de l’attaquant Pape Amadou Diallo. Une démonstration de force des Lionceaux de la Téranga qui ont survolé les débats dans la poule A avec trois victoires en autant de sorties.

Dans cet onze très équilibré, le gardien de but sénégalais, Landing Badji, élu meilleur goalkeeper de ce premier tour, est logé dans les cages. En défense, on retrouve l’ougandais Torach Ochaki et le gambien Alagie Saine qui forment la charnière centrale. Le duo est assisté des latéraux, béninois Abdoul Rachid, et nigérian Solomon Agbalaka.

Dans l’axe, le Lionceau sénégalais Mamadou Camara joue le rôle de sentinelle. A un cran au dessus, le meilleur joueur et meilleur buteur de cette phase de groupe, Pape Diop, et le jeune congolais Prince Soussou forment le premier rideau offensif. A la pointe de l’attaque, Papa Diallo (Sénégal), Déogracias Bassinga (Congo) et Rogers Mugisha (Ouganda) se chargeront de convertir les occasions créées.

L’équipe type des phases de groupe de la CAN U20 2023: