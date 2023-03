CAN U20: le gambien Abdoulie Bojang nommé meilleur entraîneur des phases de groupe

L’entraîneur gambien Abdoulie Bojang a été nommé meilleur entraîneur de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations U-20 Égypte 2023.

En attendant le second tour de la CAN U20 2023 qui démarre ce jeudi, la CAF a récompensé les meilleurs acteurs de la phase de poules. Et sans surprise, le trophée de meilleur entraîneur est revenu au gambien Abdoulie Bojang.

Le sélectionneur des Young Scorpions a conduit les siens en quart de finale avec un sans faute au premier tour. Tombeurs de la Tunisie (1-0) en première journée, les Gambiens ont enchaîné avec une victoire logique contre la Zambie (2-0) et face à l’équipe du Bénin (1-0), lundi.

Abdoulie Bojang est l’un des entraîneurs les plus respectés de Gambie avec son approche des matches qui fait de lui le favori des fans. Il était en charge des Scorpions U-17 avant d’être promu au poste vacant U-20 suite au départ de Mattar M’Boge.

Ancien milieu de terrain, Bojang a remporté au cours de sa carrière professionnelle, la division 1 de la Fédération gambienne de football en 2013 avec son club d’enfance Steve Biko. A la tête des Scorpions U20, le stratège gambien espère qualifier ses jeunes poulains pour leur deuxième participation à la Coupe du Monde U-20 de la FIFA.