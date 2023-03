CAN U20: la Tunisie renverse le Congo et rejoint le Sénégal en demi-finale

La Tunisie a validé son billet pour les demi-finales de la CAN U20 2023 après sa victoire aux tirs au but face au Congo (3-3, 5-4 tab) ce vendredi. Les Aiglons de Carthage affronteront le Sénégal au prochain tour.

A l’instar de la Gambie, le Nigéria ou encore le Sénégal, la Tunisie va aussi disputer les demi-finales de la CAN U20 2023 qui se déroule en Egypte. Les Aiglons de Carthage ont décroché leur billet pour le carré d’as après leur exploit face au Congo ce vendredi. Face en effet aux Diables Rouges dans un match comptant pour les quarts de finale, les Tunisiens se sont imposés aux tirs au but au terme d’une rencontre à rebondissement (3-3, 5-4 tab).

Dans cette partie, les premières occasions ont été tunisiennes, comme en témoigne le centre repoussé in extremis par Djigo Saïkou. Cependant, la précision a été congolaise et les Diablotins ont frappé fort sur leur première grosse tentative, grâce à Déo Bassinga qui a exploité un débordement d’Exaucé Nzahou sur le côté gauche (1-0, 25e).

Les Aigles de Carthage n’ont cependant pas baissé les bras et l’attaquant de Saint-Etienne, Jibril Othman, a profité de la passivité de la défense adverse pour égaliser en reprenant un centre de Rayan Nasraoui à bout portant juste avant la mi- temps (1-1, 37e). Les deux équipes ont joué coup pour coup, mais le but de Prince Ilendo a été annulé par la VAR en raison d’une faute préalable de Saïkou.

À l’heure de jeu, les poulains d’Adel Sellimi ont été privés d’un but par la VAR, car la réalisation de Ghaith Wahabi a été annulée en raison d’une faute sur Arnauvy Mombouli, qui est resté au sol pendant de longues minutes. Dans la foulée, Mohamed Kechiche a raté une énorme balle de but. Les Tunisiens ont insisté et le duo d’entrants Adam Garreb-Samy Chouchane ont finalement fait la différence, avec la passe parfaite du premier pour le second, qui a enchaîné contrôle-frappe (1-2, 76e).

Cependant, le match était complètement fou et un nouveau renversement s’est produit lorsque Saïkou a lancé Bassinga qui a ajusté Raed Gazzeh (2-2, 80e). Malgré plus de 7 minutes de temps additionnel et une tête tunisienne passée tout proche du but, il a fallu passer par la prolongation. Durant celle-ci, la main de Ben Nejima dans la surface a été sanctionnée, après recours à la VAR, d’un penalty transformé par Bassinga, auteur d’un triple (3-2, 102e) ! Cependant, les Tunisiens ont continué à pousser et Ali Saoudi a arraché l’égalisation et les tirs au but d’une tête sur corner à la 119e minute (3-3) !

Avec deux ratés de chaque côté, la séance s’est révélée tout aussi folle et riche en rebondissements que le match, mais Davarel Mouandza a finalement dévissé complètement sa tentative, contribuant ainsi à sceller le sort de son pays. Cela s’est joué à un rien, mais c’est bien la Tunisie qui affrontera le Sénégal lundi en demi-finales et qui représentera l’Afrique au prochain Mondial U20.