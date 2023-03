CAN U20: « La médaille de bronze est importante pour le CV des joueurs » tunisiens

L’entraîneur de la Tunisie, Adel Sellimi, a exhorté son équipe à tout mettre en œuvre pour décrocher la médaille de bronze face au Nigeria ce vendredi, lors du match pour la troisième place de la Coupe d’Afrique des Nations U20 2023.

Les rêves des Jeunes Aigles de Carthage de jouer en finale de la CAN U20 2023 ont pris fin lorsqu’ils ont perdu 3-0 contre le Sénégal en demi-finale au Suez Canal Authority Stadium à Ismailia. L’équipe d’Adel Sellimi a terminé deuxième du groupe C derrière la Gambie, première avec quatre points de plus que son dauphin.

La Tunisie s’est inclinée 1-0 contre les Young Scorpions au stade d’Alexandrie avant de faire match nul et vierge face aux Guépards du Bénin au stade El Hodoud. Les demi-finalistes de l’édition 2021 ont battu la Zambie 2-1 au Caire pour se qualifier pour les quarts de finale de la CAN U20.

Tombeuse du Congo en quart de finale au terme d’un match spectaculaire qui a connu son dénouement au stade des tirs au but (3-3, 5-4 tab), l’équipe maghrébine a coulé face au Sénégal en demi-finale (0-3). Des buts de Pape Demba Diop et un doublé de Lamine Camara ont suffi aux Lionceaux de la Teranga de décrocher une place pour la finale contre la Gambie, samedi.

« Après le choc psychologique contre le Sénégal, j’ai demandé aux joueurs de se ressaisir car la compétition n’est pas terminée, a déclaré le sélectionneur de la Tunisie, Adel Sellimi, en conférence de presse d’avant-match, jeudi. On peut encore gagner un trophée. La médaille de bronze est importante pour le CV des joueurs, ils doivent en être conscients« .

Le coach tunisien a également félicité ses jeunes poulains, qualifiés pour la Coupe du monde juniors en Indonésie. « On ne peut pas tout démolir parce qu’on n’est pas en finale. Nous sommes qualifiés pour la Coupe du monde. Ce groupe de joueurs peut être une base pour l’avenir du football tunisien », a-t-il ajouté.

Egalement présent en conférence de presse, le gardien Mohamed Amine Memiche a rappelé l’importance de finir cette compétition sur une bonne note. « Le match est très important. Nous allons jouer pour la victoire, nous devons nous racheter. Nous n’étions pas à la hauteur contre le Sénégal, mais nous avons l’opportunité de corriger les erreurs et de gagner quelque chose« , a déclaré le dernier rempart tunisien. Pour rappel, le match Tunisie-Nigéria est prévu ce vendredi après-midi (15h GMT+1), au stade international du Caire.