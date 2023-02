CAN U20: « la déception demeure toujours », Mathias Déguénon après Tunisie-Bénin

Le sélectionneur des U20 du Bénin, Mathias Déguénon, a réagi au résultat du match contre la Tunisie (0-0) ce vendredi à la CAN U20 2023. Et le technicien a confirmé ce que tout le monde a remarqué: l’absence d’un finisseur chez les Guépards.

Un nul qui ne fait les affaires de personne, c’est en quelque sorte le résumé de la rencontre de ce vendredi après-midi qui a opposé le Bénin à la Tunisie. Les deux formations se sont quittées dos à dos, sur un score vierge, à l’issue du match comptant pour la deuxième journée du groupe C de la CAN U20.

En conférence de presse, le coach des Guépards, Mathias Déguénon, s’est dit dépité par le manque de réalisme de ses jeunes poulains : « C’était un match fermé, on a eu des occasions, sans pouvoir marquer. La déception demeure toujours. Sur les 2 matchs on pouvait scorer, une domination territoriale, il nous manque en finisseur. Il faut trouver la réussite« , a déclaré l’entraîneur béninois.

Avec deux points pris en deux sorties, la team U20 du Bénin doit remporter la victoire lors de la troisième et dernière journée pour valider son ticket pour le prochain tour. Une mission périlleuse pour les juniors qui croiseront le fer avec la Gambie, médaillée de bronze à la dernière édition et qui s’est qualifiée pour les quarts de finale après sa victoire de ce soir contre la Zambie (2-0).

« On espère trouver la solution au troisième match, c’est bien beau de bien jouer. Il y a plus de 2 solutions, il faut gagner contre la Gambie », a ajouté Mathias Déguénon. Alors que les deux meilleurs troisièmes passent également au prochain tour, les Béninois peuvent se retrouver dans ce lot, à condition bien sûr qu’ils fassent un nul contre les Scorpions et l’autre match entre la Tunisie et la Zambie accouche du même résultat.

Une option qui n’est cependant pas la bienvenue chez le sélectionneur du Bénin qui ne jure que par la victoire contre la sélection gambienne. « Les Guépards n’ont plus droit à des calculs d’épicier« , a conclu Déguénon avec un sourire masqué. Pour rappel, le match Gambie-Bénin est prévu lundi prochain à Alexandrie.