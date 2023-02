CAN U20-Bénin: Mathias DEGUENON vise une place en demi-finale

Le sélectionneur du Bénin, Mattias Déguénon, a déclaré que l’objectif de son équipe à la Coupe d’Afrique des Nations U-20 est de se qualifier pour la Coupe du Monde de la FIFA en Indonésie.

Mathias Déguénon était lundi en conférence de presse, à la veille du match contre la Zambie, comptant pour la première journée du groupe C de la CAN U20 2023. La sélection béninoise retrouve cette compétition après une longue absence. Et les jeunes Guépards espèrent reproduire leur performance de 2005 lorsqu’ils ont battu le Maroc aux tirs au but pour arracher la médaille de bronze.

Une mission pas impossible pour le coach des U20 du Bénin qui assure que les siens sont bien préparer pour démarrer ce tournoi continental. « Nous sommes venus ici (Egypte) en novembre, nous nous sommes préparés contre les Pharaons, a déclaré Deguenon. Notre objectif est de terminer dans le dernier carré du tournoi. Nous voulons nous qualifier pour la Coupe du monde« .

Le Bénin a disputé la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2005 et souhaite participer à nouveau à cette compétition mondiale qui aura lieu cette fois-ci en Indonésie, plus tard dans l’année. « Ce serait une satisfaction morale pour sa jeunesse qui doit se montrer au monde. Nous travaillons dur pour cela. Nous voulons y aller étape par étape pour atteindre nos objectifs ».

Egalement présent lors de cet échange avec la presse, le capitaine Ouorou Tamimou a déclaré que la Coupe d’Afrique des Nations U-20 est la plate-forme pour que les jeunes joueurs soient vus. « Comme tous les joueurs, je veux me rendre visible dans cette compétition, a déclaré Ouorou. Nous sommes en train de construire et chaque joueur jouera son rôle. Nous voulons nous qualifier pour la Coupe du monde« . Rendez-vous ce soir (18h GMT+1) face à la Zambie au stade d’Alexandrie pour le premier round.