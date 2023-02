CAN U20: « avoir des occasions sans marquer c’est frustrant », Imourane après Tunisie-Bénin

Elu homme du match après le nul entre la Tunisie et le Bénin (0-0) ce vendredi en deuxième journée du groupe B de la CAN U20 2023, Hassane Imourane estime que les Guépards auraient pu remporter ce match.

Le Bénin est toujours en course pour la qualification en quart de finale de la CAN U20 2023 mais n’a plus droit à l’heure. Les Guépards n’ont que deux points après deux journées. Neutralisés par la Zambie (1-1) mardi dernier, les Béninois ont essuyé ce vendredi un deuxième nul consécutif.

Cette fois-ci, les hommes de Mathias Déguénon se sont cassés les dents face à la Tunisie, demi-finaliste en titre. Les deux formations ont fini la rencontre sur un 0-0.

Un résultat qui va laisser des regrets aux Béninois, qui ont dominé les débats mais n’ont jamais vraiment su se mettre en situation de marquer. Elu homme du match, Hassane Imourane n’a d’ailleurs pas caché sa frustration. « Aujourd’hui encore on aurait pu faire quelque chose. À vrai dire je suis un peu déçu , avoir des occasions sans marquer c’est frustrant« , a lâché le milieu de terrain en zone mixte après la rencontre.

A noter que c’est le deuxième joueur béninois à remporter cette distinction dans cette compétition. Dodo Dokou en avait déjà reçu lors du match de la première journée contre la Zambie (1-1).

En danger, les Béninois doivent arracher la victoire lors de leur troisième sortie das la poule C pour passer au tour suivant, ou au moins un nul pour espérer finir dans les deux meilleurs troisièmes.