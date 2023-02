CAN U20: adversaire du Bénin, la Tunisie tombe face au Sénégal en amical

La Tunisie s’est inclinée face au Sénégal (2-1) en amical ce mardi à Tunis, dans le cadre des préparatifs de la CAN U20 2023. Une contre performance des Aiglons carthaginois, adversaires des Écureuils juniors dans le groupe C.

Les préparatifs de la CAN U20 2023 battent leur plein sur le continent. Ce mardi, la Tunisie recevait le Sénégal en amical au stade Hammadi-Agrebi de Tunis. Une finale avant l’heure entre le vice champion en titre et la finaliste de trois des quatre dernières éditions.

Et au terme de la rencontre, ce sont les Lionceaux de la Téranga qui se sont offert la victoire, en s’imposant sur le score de 2-1. Loin de négocier ce match comme une rencontre amicale, les Sénégalais se sont rapidement lancés à l’abordage au coup d’envoi. Un début en trombe rapidement concrétisé par l’ouverture du score signé Samba Diallo, qui transforma un penalty dès la première minute.

Mais les hommes du sélectionneur Malick Daf ne conserveront pas longtemps leur court avantage. Ali Saoudi se chargea en effet de ramener les deux équipes à égalité (13e). Au retour des vestiaires, l’ailier Pape Amadou Diallo, très en vue durant le CHAN 2022 et futur joueur de Metz, a offert la victoire aux Lionceaux (47è).

Une nouvelle sortie sans victoire pour les Aigles carthaginois après le nul contre le Sénégal (0-0), samedi dernier. De leur côté, les Lionceaux enchaînent une nouvelle victoire après le court succès contre la Zambie (1-0).

𝙁𝙄𝙉 𝘿𝙀 𝙈𝘼𝙏𝘾𝙃 | Le Sénégal termine sa préparation sur une note positive en s’imposant 1-2 en amical contre la Tunisie. Nos lionceaux vont rejoindre l’Egypte dans la soirée. Mode CAN activé. #MankoWutiNdamli 👊🇸🇳 pic.twitter.com/fyFY5gEo2t — FSF (@Fsfofficielle) February 14, 2023

Pour rappel, la phase finale de la CAN U20 2023 aura lieu du 19 février au 11 mars prochain. 12 nations réparties en trois groupes de quatre équipes vont prendre part au tournoi.

Logée dans le groupe C, la Tunisie partage sa poule avec la Gambie, qui a fini à la troisième place, la Zambie et le Bénin. Un groupe à la portée des demi-finalistes de la dernière édition qui devraient valider leur ticket pour le second tour. Le Sénégal de son côté, est logé dans la poule A avec l’Egypte, le Nigéria et le Mozambique.