CAN U20 2023: Sénégal-Bénin, Ouganda-Nigéria, le programme des quarts de finale

Découvrez le calendrier des quarts de finale de la CAN U20 2023 qui se déroule en Egypte.

Avec les qualifications du Bénin et de la Tunisie, on connait désormais le tableau complet des quarts de finale de la CAN U20 2023. Accédés à cette étape grâce à leur statut de meilleur troisième, les Guépards juniors auront fort à faire face au Sénégal.

Les Lionceaux de la Téranga ont survolé les débats dans le groupe A. Auteurs de trois victoires en autant de sorties, les hommes du sélectionneur Malick Daf s’affichent comme l’un des grands favoris au sacre. C’est donc un gros défi pour les Béninois qui ont du potentiel certes, mais pêchent dans la finition, à l’image de leurs deux seuls points pris en phase de groupe.

Alors que le coach Mathias Déguénon avait promis trouver ce qui empêche les siens de marquer des buts, le technicien n’a pu résoudre l’équation face à la Gambie, tombeuse des Béninois sur le score de 1-0, lundi. Contre une équipe sénégalaise, il va falloir cette fois-ci trouver la clé car il n’y aura plus de calcul à faire. A noter que le match Sénégal-Bénin est prévu ce jeudi au stade international du Caire, à partir de 15 heures (GMT+1).

L’Ouganda ayant terminé deuxième du groupe B avec 5 points, tombe sur le Nigeria (6 points). Les Flying Eagles sont arrivés derrière le Sénégal dans le groupe A. Le match se jouera également ce jeudi à partir de 18 heures (GMT+1) au Suez Canal Stadium.

Pour les deux autres rencontres du prochain tour, la Gambie leader du groupe C avec 9 points, tentera de poursuivre son sans faute face au Soudan du Sud qui s’est emparé du statut de meilleur 3ème du tournoi avec 4 points. La Tunisie (2ème, 4 points, groupe C) jouera contre le Congo leader du groupe B avec 5 points. Ces deux matches sont programmés pour le vendredi 3 mars prochain.

Le programme des quarts de finale:

Jeudi 2 mars

14h : Sénégal – Bénin

17h : Ouganda – Nigeria

Vendredi 3 mars

14h : Gambie-Soudan du Sud

17h : Tunisie- Congo