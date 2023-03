CAN U20 2023 : Sadio Mané réagit au sacre des Lionceaux de la Teranga

L’attaquant sénégalais Sadio Mané, a réagi au sacre de ses jeunes frères, vainqueurs de la CAN U20 2023. Et le buteur du Bayern Munich a félicité les siens pour cet exploit.

Pour la première fois de son histoire, le Sénégal remporte la Coupe d’Afrique des nations U20. Les Lionceaux de la Téranga ont décroché la CAN junior cette année après leur victoire face à la Gambie en finale. Contre les Young Scorpions, les Sénégalais se sont imposés sur le score de 2-0. Un grand exploit des hommes de Malick Daf qui finissent la compétition invaincue et sans aucun but encaissé.

De quoi leur valoir les félicitations d’u certain Sadio Mané. Sur ses réseaux sociaux, l’attaquant du Bayern Munich a félicité ses jeunes frères pour leur sacre. « Fier de vous », a posté le Ballon d’or africain sur son compte Instagram.

Lamine Camara meilleur joueur de la CAN U20

Quelques semaines seulement après avoir terminé parmi les trois meilleurs joueurs du CHAN et après avoir remporté ce tournoi avec le Sénégal, le milieu de terrain Lamine Camara a de nouveau été mis à l’honneur en étant sacré meilleur joueur de cette CAN ! A seulement 19 ans, la recrue du FC Metz a confirmé son immense potentiel tout au long de la compétition, notamment dans le registre offensif, avec un doublé inscrit en demi-finales face à la Tunisie (3-0).

Dynamique ⚡️

Gladiateur 💪



🇸🇳 Lamine Camara est le Joueur de la Compétition TotalEnergies 💫 #TotalEnergiesAFCONU20 | @Football2Gether pic.twitter.com/TgkbQfhiCk — #TotalEnergiesAFCONU20 – FR (@caf_online_FR) March 11, 2023