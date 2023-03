CAN U20 2023/Quart de finale: Sénégal-Bénin ou le duel Lion vs Guépard

Le premier quart de finale de la CAN U20 2023 oppose ce jeudi le Sénégal au Bénin. Un duel entre Lion et Guépard avec pour enjeu, la qualification pour la Coupe du monde U20.

Ce jeudi 2 mars, les passionnés de football auront la chance de vivre un quart de finale de la CAN U20 opposant le Sénégal au Bénin. Cette rencontre aura lieu au Stade International du Caire, en Égypte, à 16h heure locale, soit 15h en France et à Cotonou, et 14h à Dakar. Les téléspectateurs sénégalais pourront suivre gratuitement le match sur RTS, tandis que l’ORTB se chargera de la diffusion pour les Béninois.

Une rencontre déséquilibrée

Bien que cette confrontation soit fortement déséquilibrée, nous voulons voir un match animé. Sur le papier, le Sénégal est le grand favori de cette rencontre, après une phase de groupes remarquables avec trois victoires. Le Bénin, quant à lui, s’est qualifié pour les quarts de finale en terminant troisième de son groupe, sans remporter la moindre victoire et en concédant une défaite face à la Gambie (1-0) lors de la dernière journée.

Les Lionceaux ont fait preuve d’une brillante performance offensive en marquant pas moins de huit buts en trois matchs lors de la phase de groupes, sans en encaisser un seul. De son côté, le Bénin n’a trouvé le chemin des filets qu’à une seule reprise et n’a pas marqué lors de ses deux derniers matchs. Les défenseurs béninois craignent d’être submergés par les attaquants sénégalais.

Cette CAN U20 est une occasion pour le Sénégal de renouer avec la victoire, après avoir atteint la finale lors de trois des quatre dernières éditions. Avec huit buts marqués et aucun encaissé, l’équipe a survolé le groupe A, tombeuse du Nigeria (1-0), le Mozambique (3-0) et l’Égypte (4-0). Portés par un Pape Diop en forme et auteur de quatre buts, les Lionceaux sont déterminés à briller à nouveau lors de cette compétition.

Au bon souvenir du Bénin

Le Bénin a réussi à sortir de la phase de groupes pour la deuxième fois seulement, la première étant en 2005 où l’équipe avait atteint une magnifique troisième place. Cependant, le parcours des Guépards a été peu reluisant, ne parvenant pas à maintenir une constance lors de leurs matchs contre la Zambie (1-1), la Tunisie (0-0) et la Gambie (0-1). L’efficacité offensive est également un gros point faible pour cette équipe.

Ce match promet donc d’être très disputé malgré l’écart de niveau entre les deux équipes. Le Sénégal est clairement le favori pour cette rencontre, mais une prestation de qualité de la part des Béninois n’est pas à exclure, surtout que l’un des grands enjeux de ce duel est la qualification pour la phase finale de la Coupe du monde 2023.