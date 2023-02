CAN U20 2023: « nous avons beaucoup de regrets », Mathias Déguénon après Bénin-Zambie

Le sélectionneur du Bénin, Mathias Déguénon, a regretté les nombreuses occasions vendangées par son équipe, après son match nul 1-1 contre la Zambie lors de la Coupe d’Afrique des Nations U 20 2023.

Pour son grand retour à la Coupe d’Afrique des nations juniors, le Bénin ne démarrera pas par une victoire. Les Guépards ont été contraints au match nul par la Zambie (1-1) pour leur premier match du groupe C de la CAN U20 2023. Pourtant dominateurs dans un match assez équilibré, les Béninois se sont surtout illustrés par leur inefficacité devant les buts.

Si Rodolfo Aloko a cru donner la victoire aux siens en ouvrant le score au retour des vestiaires, sa joie n’aura été que de courte durée. La faute notamment à une grosse erreur de son gardien de but qui a offert sur un plateau d’or l’égalisation aux Chipolopolos. Un gros cadeau que ne s’est pas fait prier Rickson N’gambi pour l’accueillir.

De quoi frustrer le sélectionneur Mathias Déguénon qui n’a pas caché sa déception en fin de rencontre. En conférence de presse d’après-match, le technicien béninois a regretté les multiples occasions mal exploitées par les siens et qui auraient pu faire la différence. « Nous avons partagé les points, ce qui est décevant compte tenu de la performance courageuse des troupes », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Cafonline.

« Les joueurs ont bien joué mais il faut être plus concentré, plus réaliste. Après notre but, nous avons donné le ballon à l’adversaire pour qu’il se batte », a ajouté Déguénon.

Relégués à la deuxième place du groupe C après sa prestation du soir, à deux pas de la Gambie, en tête de la poule après sa victoire contre la Tunisie (1-0), les Guépards vont devoir montrer un autre visage lors de la deuxième journée, face aux Aigles carthaginois, vendredi. Une rencontre décisive pour les deux formations dans la course à la qualification au second tour.