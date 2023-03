CAN U20 2023: Mathias Déguénon sait comment battre le Sénégal

Le sélectionneur des U20 du Bénin, Mathias Déguénon, était ce mercredi en conférence de presse, à la veille du quart de finale de la CAN U20 contre le Sénégal. Et le coach des Guépards a assuré que les siens sont déterminés à remporter la victoire.

Le Bénin joue ce jeudi sa survie dans la CAN U20 2023. Les Guépards affrontent le Sénégal au stade international du Caire. Un match prévu à 15 heures (GMT+1) et comptant pour le quart de finale de la compétition.

C’est la deuxième fois seulement que le Bénin parvient à sortir de la phase de groupes à la CAN U20 et la première s’était soldée par un magnifique parcours jusqu’à la 3e place en 2005. Cette fois, les Guépards ont tout de même peiné en phase de groupes contre la Zambie (1-1), la Tunisie (0-0) et la Gambie (0-1). Globalement, les Béninois manquent de constance et souffrent davantage en seconde période et ils se retrouvent surtout confrontés à un gros problème d’efficacité…

« Nous jouerons pour gagner »

Et face aux Lionceaux de la Téranga qui broient tout sur leur passage depuis le début du tournoi, la tâche sera encore plus ardue pour les U20 Béninois. Mais pour le sélectionneur Mathias Déguénon, les siens feront tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la victoire.

« Le match de demain est différent de la phase de groupes. Si nous gagnons, nous nous qualifierons et si nous perdons, nous partirons. Notre objectif est d’atteindre la finale et nous jouerons pour gagner« , a déclaré l’entraîneur béninois en conférence de presse d’avant-match ce mercredi, rapporté par Cafonline.

« Nous avons de nombreux objectifs, et nous avons réussi à atteindre le premier d’entre eux, qui est de se qualifier pour le second tour. Maintenant, nous avons une autre tâche devant nous, qui est d’atteindre les demi-finales afin de continuer le voyage« , a-t-il ajouté.

Le Sénégal grand favori

Avec 3 victoires, 8 buts marqués et aucun encaissé, le Sénégal a écrasé le groupe A devant le Nigeria (1-0), le Mozambique (3-0) et l’Egypte (4-0). Portés par un Pape Diop (Zulte-Waregem) en feu et auteur de 4 buts, les Lionceaux brillent à nouveau dans une compétition où ils ont atteint la finale lors de 3 des 4 dernières éditions.

« L’équipe nationale du Sénégal est très forte, et le match sera critique, étant donné qu’il est en quart de finale. Nous savons très bien comment joue l’équipe sénégalaise et nous jouerons pour gagner« , a assuré Mathias Déguénon.

Egalement présent lors de la conférence de presse, Francisco Dokou, a déclaré que la météo en Égypte avait affecté ses coéquipiers, mais a assuré que les siens sont prêts pour dompter les Lions sénégalais. « Le match de demain est très important. Nous n’avons pas peur d’affronter le Sénégal et nous les respectons beaucoup« , a lancé le milieu de terrain.

« Le moral est très élevé malgré les circonstances auxquelles nous sommes confrontés. Bien sûr, les changements climatiques ici en Égypte nous affectent, mais nous sommes prêts. Nous savons que le match est difficile et que l’équipe du Sénégal est une équipe forte et a très bien performé jusqu’à présent, mais nous sommes prêts à les affronter et nous sommes capables de gagner », a-t-il tenu à assurer.