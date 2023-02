CAN U20 2023: l’Ouganda domine la Centrafrique d’entrée

L’Ouganda a remporté ses trois premiers points à la CAN U20 2023 après sa victoire face à la Centrafrique (2-1) ce lundi, en première journée du groupe du B.

Après le Sénégal, victorieux du Nigéria (1-0), c’est au tour de l’Ouganda de remporter sa première victoire dans cette phase finale de la CAN U20 2023. Les Cranes juniors ont en effet battu la Centrafrique ce lundi, au Suez Canal Stadium. Dans un match comptant pour la première journée du groupe B, les Ougandais se sont imposés sur le score de 2-1.

Vice-champion en titre, l’Ouganda démarrait cette rencontre avec le statut de favori. Contre une équipe quart de finaliste de la dernière édition, les Cranes mettaient le pied sur l’accélérateur au coup d’envoi. A l’image du milieu offensif Isma Mugulusi (Makedonikos/D2 grecque) côté ougandais, et de l’attaquant Christin Ngonzo (ACB Ineu/Roumanie) côté centrafricain, les deux équipes se rendaient coup pour coup avec ses séquences inintéressantes. Seuls, les buts manquaient au rendez-vous de cette partie qui a bouclé le premier acte avec un score de 0-0.

Mais c’était loin le destin de ce match qui a changé de physionomie au retour des vestiaires. Plus entreprenants, les Ougandais se montraient dangereux dans les seize mètres adverses. Mieux précis, ils ne tarderaient d’ailleurs pas à ouvrir le score sur une réalisation signée Isma Mugulusi. Bien servi par Ssematimba, le milieu de terrain enroula une frappe lourde qui est allée mourir dans le camp centrafricain (47è).

Devant à la marque mais pas à l’abri, les jeunes poulains de Jackson Mayanja vont y remédier avec un second but, cette fois-ci à l’heure de jeu sur une action de Kagogwe conclue par John Paul Dembe (74è). En toute fin de match, Boris Gbenou va sauver l’honneur pour la Centrafrique (90è+5è). L’Ouganda s’impose donc et prend provisoirement la tête de la poule, en attendant l’autre match entre le Soudan du Sud et le Congo (18h GMT+1).