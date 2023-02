CAN U20 2023: le programme de ce mardi 21 février

Découvrez les matchs au programme ce mardi 21 février, comptant pour la première journée du groupe C de la CAN U20 2023.

Deux matchs sont au programme ce mardi 21 février, comptant pour la première journée du groupe C de la CAN U20 2023. Il s’agit du choc Gambie-Tunisie et de la rencontre très attendue entre le Bénin et la Zambie.

Demi-finalistes en titre, les Aiglons de Carthage ouvrent le bal face aux jeunes Scorpions au stade d’Alexandrie, à partir de 15 heures (GMT+1). Un choc des titans entre les deux favoris de ce groupe. Moins rassurant en phase préparatoire avec deux sorties sans victoire contre le Sénégal (0-0, 0-1), les Tunisiens n’en restent pas moins dangereux avec leur jeu basé sur des contre éclairs pour surprendre l’adversaire.

Mais l’adversaire en face n’est pas non plus un novice. Arrivée troisième lors de la dernière édition, les Scorpions visent cette fois-ci le haut du podium. Ce duel s’annonce donc mouvementé.

Bénin-Zambie ou la bataille des moins lotis

Dans la soirée, à partir de 18 heures (GMT+1), le Bénin se frottera à la Zambie. Petits poucets de cette poule, les deux formations vont tenter de prendre leur trois premiers points dans cette compétition continentale.

Auteurs d’un stage assez réussi avec deux victoires et un nul en trois confrontations, les Guépards U20 dotés d’un potentiel certain, sont donc prêts à se surpasser pour réaliser une performance de haute volée lors de cette compétition de renommée internationale.

Le programme de ce mardi 21 février (heure en GMT+1):

Gambie-Tunisie: Stade d’Alexandrie à 15 heures

Bénin-Zambie: Stade d’Alexandrie à 18 heures