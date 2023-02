CAN U20 2023: le Congo et l’Ouganda dos à dos au terme d’un match spectaculaire

Le Congo et l’Ouganda s’affrontaient ce jeudi soir, en deuxième journée du groupe B de la CAN U20. Et à l’arrivée, les deux équipes se sont séparées sur un score nul de 2 buts partout.

Le Congo et l’Ouganda n’auront pas validé ce jeudi leur ticket pour les quarts de finale de la CAN U20 2023. Les deux équipes se sont neutralisées ce soir au Suez Canal Stadium. Dans un match comptant pour la deuxième journée du groupe B, les Diables Rouges et les Cranes se sont quittés sur un score de 2 buts partout.

Un résultat qui arrange surtout les autres locataires de cette poule, le Soudan du Sud et la Centrafrique, respectivement troisième (3 points) et quatrième (O point).

Dans cette rencontre très animée, le Congo a lancé les hostilités dès la 6è minute avec l’ouverture du score signée Josna Epifani Loulendo. La réponse ougandaise ne durera pas et elle portera le nom de Titus Ssematimba qui a égalisé pour les Cranes juniors à la 11è minute.

Réduit à 10 dans le temps additionnel de la première période après le rouge de Claude Gisaurvel Negongara, le Congo va baisser son rythme de croisière. Un cadeau pour l’Ouganda qui en profite pour reprendre l’avantage grâce à une superbe réalisation de Saidi Mayanja à la 33è. Mais à un peu plus d’un quart d’heure de la fin, le Congo se surpasse et rétablit la jonction grâce à Arnauvy Princide Mombouli. 2-2, score final.

Tout se jouera donc lors de la 3è journée. L’Ouganda sera face au Sud Soudan au stade du Canal de Suez et le Congo affrontera la Centrafrique au stade international du Caire. Les deux matchs vont se jouer simultanément ce dimanche à 17h GMT.