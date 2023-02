CAN U20 2023: le Bénin neutralisé d’entrée face à la Zambie

Le Bénin a concédé le match nul face à la Zambie (1-1) ce mardi soir, en première journée du groupe C de la CAN U20 2023.

Le Bénin ne remportera pas ce mardi, sa première victoire à la CAN U20 2023. Les Guépards juniors ont concédé le point du nul face à la Zambie ce soir. Opposés en effet aux Chipolopolos dans un match comptant pour la première journée du groupe C, les Béninois ont quitté la partie sur le score de 1 but partout. Un résultat qui n’arrange pas le team Bénin logé dans une poule assez relevée.

Pourtant, les hommes du sélectionneur Mathias Déguénon auraient pu prendre les trois points de cette rencontre. Bien entrés dans le jeu, les Guépards ont ouvert le score un peu avant l’heure de jeu. Rodolfo Aloko sur une passe décisive de Sankamao a cru mettre les siens sur le chemin de la victoire sur une frappe en pivot (57è).

Mais sa joie ne sera que de courte durée, puisque les Zambiens vont revenir à la marque quelques minutes plus tard. Rickson Ng’ambi profite en effet d’une terrible erreur de relance du gardien David Agossa pour arracher l’égalisation pour son équipe (1-1, 60e).

Les deux équipes se séparent donc sur ce score de parité, mais les regrets seront certainement du côté béninois. Dominateurs en première période, les Guépards auraient pu tuer la partie, mais leurs crocs sans doute mal aiguisés en ont décidé autrement. Il va falloir faire mieux lors de la prochaine sortie contre la Tunisie, vendredi, lors de la deuxième journée.