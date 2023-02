CAN U20 2023: le Bénin et la Tunisie se compliquent la tâche

Le Bénin et la Tunisie se sont neutralisés (0-0) ce vendredi à Alexandrie pour leur deuxième match du groupe C de la CAN U20 2023. Un résultat qui complique la tâche aux deux équipes dans la course à la qualification en quart de finale.

Le Bénin a signé ce vendredi son deuxième match nul à la CAN U20 2023 qui se déroule en Algérie. Déjà tenus en échec par la Zambie (1-1) mardi dernier, les Guépards n’ont cette fois-ci fait qu’un score de parité contre la Tunisie. En effet au terme d’un match comptant pour la deuxième journée du groupe C, les deux formations se sont quittées sur un 0-0.

Très engagés dans cette partie, les Béninois avaient pourtant donné tout ce qui est en leur pouvoir pour s’offrir leur première victoire dans ce tournoi. Mais pour une fois encore, les hommes du coach Mathias Déguénon ont été handicapés par leur inefficacité en attaque. En témoigne d’ailleurs leurs deux seuls tirs cadrés en 10 tentatives.

Grâce à ce résultat nul, les Guépards prennent provisoirement la deuxième place du group C en attendant la deuxième rencontre qui opposera la Gambie à la Zambie, ce soir à partir de 18 heures (GMT+1). Les Scorpions, tombeurs de la Tunisie (1-0) en première journée, se qualifieront pour les quarts de finale en cas de victoire contre les Chipolopolos. Pour leur part, les Béninois doivent arracher la victoire lors de leur troisième sortie pour passer au tour suivant, ou au moins un nul pour espérer finir dans les deux meilleurs troisièmes.

Avec un seul point au compteur, les Aiglons de Carthage n’ont plus de leur côté leur destin entre leur main. L’équipe tunisienne doit remporter son dernier match et espérer un faux pas de ses concurrents pour retrouver le second tour.