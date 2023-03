CAN U20 2023: le Bénin éliminé, le Sénégal en demi-finale

Le Bénin est éliminé de la CAN U20 2023 après sa défaite face au Sénégal (0-1) ce jeudi, en quart de finale. Les Lionceaux de la Téranga retrouvent, eux, le dernier carré.

Le Bénin ne disputera pas les demi-finales de la CAN U20 2023 qui se déroule en Egypte. Les Guépards juniors sont éliminés de la compétition après leur défaite de ce jeudi après-midi contre le Sénégal. Face aux Lionceaux de la Téranga dans un match comptant pour les quarts de finale, les hommes du coach Mathias Déguénon se sont inclinés sur le score de 1-0. L’unique but de la partie a été marqué par Samba Diallo en seconde période.

Des Guépards sans solution

Alors que le sélectionneur béninois avait promis trouver la solution, les siens ont une nouvelle fois déçu dans les derniers gestes. Pourtant très techniques dans la construction de jeu, en témoigne leur nombre de passe réussie (60%), les Béninois n’auront jamais réussi à inquiéter la défense adverse.

Leurs deux tirs pour zéro cadré le montrent à suffisance. Les sorties hasardeuses du gardien Abdoul Aziz Rahman Karim couplées aux errances de la défense auraient même pu corser le score au coup de sifflet final, mais Samba Diallo a visiblement décidé de ne pas trop faire de mal aux voisins béninois.

Le Bénin sort donc du tournoi et rate l’occasion de se qualifier pour la phase finale de la Coupe du monde 2023 qui se disputera en Indonésie, du 20 mai au 11 juin. Le Sénégal de son côté file en demi-finale et retrouvera au prochain tour, le vainqueur de l’autre quart de finale entre la Tunisie et le Congo (vendredi).

GOOOOOOL GOOOOOOL GOOOOOOL DU CAPITAINE SAMBA DIALLO VAMOOOS 🔥🔥🇸🇳🦁



SÉNÉGAL 1-0 BÉNIN #TotalEnergiesAFCONU20 #SENBEN pic.twitter.com/fx5tNVvHM0 — 🇸🇳 𝐄𝐝𝐨𝐮 𝐃𝐢𝐨𝐧𝐞 💙❤️ (@i_nmess) March 2, 2023