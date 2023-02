CAN U20 2023: la Tunisie et le Bénin en quart de finale

Le Bénin a validé son ticket pour les quarts de finale de la CAN U20 2023 malgré sa défaite contre la Gambie (1-0) ce lundi. Tombeuse de la Zambie (2-1), la Tunisie retrouve le second tour.

Pour la deuxième fois de son histoire, le Bénin va disputer les quarts de finale d’une CAN junior. Les Guépards ont validé leur ticket pour le second tour de la CAN U20 2023 après leur match de ce lundi contre la Gambie.

En ballottage après leurs deux matchs nuls en deux sorties, les Béninois ne devaient pas perdre par deux buts écarts contre les Young Scorpions pour accéder au prochain tour. Une mission réussie (si on peut le dire ainsi) pour la team Bénin qui ne s’est inclinée que par 1-0 contre la sélection gambienne, déjà qualifiée et assurée et finir en tête de la poule C.

Dans l’autre match de ce groupe, la Tunisie qui a battu la Zambie (2-1), termine deuxième et passe en quart de finale également. La Zambie est éliminée. La Gambie (1ère), la Tunisie (2è) et le Bénin (3è) de la poule C joueront donc les phases à élimination directe de la CAN U20.

Le classement final du groupe C

1. Gambie 9 points

2. Tunisie 4 points

3. Bénin 2 points

4. Zambie 1 point