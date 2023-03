CAN U20 2023: la Gambie prévient le Sénégal pour la finale

Le sélectionneur de la Gambie, Aboulie Bojang, a déclaré que ses jeunes poulains sont déterminés à battre le Sénégal et remporter le trophée de la CAN U20, alors que les deux équipes s’affrontent ce samedi en finale.

Pour la première fois de son histoire, la Gambie va disputer la finale d’une CAN junior. Les Young Scorpions se sont qualifiés pour le sprint final après leur victoire face au Nigéria (1-0), lundi soir. Un nouveau défi pour la sélection gambienne, arrivée troisième lors de la précédente édition.

Et pour son sélectionneur Aboulie Bojang, les siens sont déterminés à atteindre leur objectif, celui de ramener le trophée à la maison. « Je suis fier de ses garçons forts sympathiques qui sont en train d’écrire l’histoire du football de notre pays. Nous avons marqué 10 buts dans cette compétition sans encaisser. Toutes nos lignes étaient au rendez-vous. C’est un petit pays la Gambie, qui joue maintenant dans la cour des grands », a déclaré le technicien gambien au micro de la CAF Online,

Et d’ajouter : (…) Il faut maintenant s’offrir le titre. On ne reculera pas. Le Sénégal est une équipe extraordinaire, mais nous le sommes aussi. Ils raflent tout en ce moment. Il faut les en empêcher le 11 Mars ». La finale aura lieu ce samedi 11 mars au Stade International du Caire. La veille, la Tunisie, maltraitée par les Lions sénégalais (0-3), et les Flying Eagles se retrouveront au Caire pour le match de classement, à partir de 15 heures (GMT+1).