CAN U20 2023 : « Je suis très frustré », Ladan Bosso après la défaite du Nigéria

Le sélectionneur des Flying Eagles estime que sa formation méritait de se qualifier pour la finale de la CAN U20 2023, alors que le Nigéria a été battu par la Gambie (0-1) lundi soir, en demi-finale de la compétition.

Sélection la plus titrée dans l’histoire du tournoi (7 sacres), le Nigéria ne disputera pas la finale de la CAN U20 2023 qui se déroule en Egypte. Les Flying Eagles ont été éjectés du dernier carré après leur courte défaite contre la Gambie. Contre les Young Scorpions dans un match disputé au stade international du Caire, les Nigérians se sont inclinés sur le score de 1-0. Adama Bojan sur une réalisation plein de sang-froid a inscrit l’unique but de la rencontre, son 4è dans ce tournoi.

Une grosse désillusion pour les Nigérians qui voient leur course à la huitième étoile prendre fin. De quoi remonter le sélectionneur Ladan Boss qui n’a pas caché sa frustration en conférence de presse d’après-match. «Je suis très frustré car nous avions l’équipe pour aller jusqu’au bout. On a perdu bêtement, on a été naïfs dès le départ», a regretté le technicien nigérian dans des propos rapportés par Cafonline.

L’entraîneur a regretté les nombreuses occasions infructueuses des siens et qui auraient pu faire la différence dans ce match dominé par la partie nigériane. Ladan Bosso pointe notamment du doigt le penalty raté par Ahmed Abdullahi en fin de match. « Nous n’avons pas saisi nos chances et nous avons également raté le penalty à la 86e minute. Nous n’avons pas été à la hauteur. Le football est cruel», a martelé le coach nigérian.

Il a tout de même félicité l’équipe adverse qui n’a pas du tout volé sa victoire, elle qui va disputer sa première finale dans cette compétition. «Je félicite la Gambie pour sa victoire », a-t-il conclu. Les Scorpions affronteront le Sénégal, tombeur de la Tunisie (3-0). La finale aura lieu ce samedi 11 mars au Stade International du Caire.