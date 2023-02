CAN U20 2023: « Je n’ai jamais rien vécu de tel », Paul America Mara

L’ailier sud-soudanais Paul America Mara Jawa a vécu le meilleur moment de sa vie de footballeur alors qu’il a remporté et converti un penalty contre la République centrafricaine (1-0) ce jeudi, pour assurer à son pays, sa toute première victoire dans une phase finale d’une CAN U20.

L’attaquant du Rainbow FC a été nommé Homme du match après le précieux succès du Soudan du Sud contre la Centrafrique (1-0) ce jeudi, à l’occasion de la deuxième journée du groupe B de la CAN U20 2023. Le jeune joueur des Fauves signe sa deuxième réalisation après son but lors de la défaite 2-1 contre le Congo lors du match d’ouverture du groupe au stade du canal de Suez à Ismailia.

« C’est incroyable que je n’ai jamais rien vécu de tel auparavant dans ma vie, a déclaré Jawa après avoir reçu son prix, rapporté par Cafonline. Je veux juste me féliciter (…) C’était un grand match et je remercie Dieu de m’avoir donné de la force et j’ai fait de mon mieux. J’ai travaillé dur à l’entraînement, c’est pourquoi j’ai remporté l’homme du match. »

Mara aura l’honneur de marquer le tout premier but des Bright Stars dans une Coupe d’Afrique des nations U20 et le premier à marquer un but de la victoire pour les Fauves. « Nous avons travaillé très dur et en tant que joueurs, nous avons fait ce que l’entraîneur nous a dit de faire. C’est pour nous de profiter d’un excellent football« , a déclaré Mara avec un sourire radieux sur le visage.

Le Soudan du Sud défiera son voisin ougandais lors du dernier match du groupe B, dimanche, au Suez Canal Stadium. « Nous retournons sur le terrain d’entraînement pour nous préparer pour l’Ouganda et nous pouvons faire de notre mieux. L’Ouganda a de grands joueurs mais nous voulons faire de notre mieux contre eux », a confié l’entraineur des Bright Stars, Peter James.