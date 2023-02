CAN U20 2023: avant la phase finale, le Bénin s’offre Wydad en amical

Le Bénin a battu l’équipe espoir de Wydad (2-0) ce mardi à Casablanca en amical. Une victoire pour la confiance pour les Écureuils juniors en stage au Maroc, dans le cadre des préparatifs de la phase finale de la CAN U20 2023.

Le Bénin prépare activement la prochaine Coupe d’Afrique des nations des moins de 20 ans qui aura lieu dans quelques mois en Egypte. Et pour l’occasion, les Écureuils juniors ont livré ce mardi une rencontre amicale contre le Wydad. Un match face à l’équipe espoir du club phare de Casablanca. Un duel qui s’est soldé par une victoire des Béninois qui se sont imposés sur le score de 2-0.

Impressionnants malgré quelques déchets techniques dans un match qu’ils ont dominé, les poulains de Mathias DEGUENON se sont imposés sur des buts de Rodolpho Aloko et de Malick Tonguy. Le premier a ouvert le score en début de match à la suite d’une belle action collective (7è) et le second a clos la partie dans les dernières minutes de la partie (85è). Une victoire méritée pour les U20 du Bénin qui se font le plein de confiance dans cet ultime stage avant la phase finale du tournoi africain.

Les demi-finales comme objectif

Qualifié pour la phase finale de la CAN U20 2023 en Egypte (19 février au 11 mars) à la suite de son brillant parcours au tournoi UFOA B où il a fini deuxième, derrière le Nigéria, le Bénin va tenter d’atteindre les demi-finales de la compétition, qualificatives pour la Coupe du monde de la catégorie qui aura lieu en Indonésie, plus tard dans l’année.

Logés dans le groupe C, les Écureuils juniors partagent leur poule avec la Tunisie, demi-finaliste en titre, la Gambie, qui a fini à la troisième place, et la Zambie. De gros morceaux pour les Béninois qui vont devoir se surpasser pour passer au second tour.