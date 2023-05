CAN U17: un joueur algérien limogé par son club pour sa participation au tournoi

-Publicité-

Le club français de Ligue 1, le FC Nantes, a limogé Younes Ben Ali pour avoir rejoint l’équipe algérienne de la CAN U-17 contre la volonté du club.

Selon la presse française, les Canaris ne voulaient pas que le jeune Fennec participe à la compétition mais Ben Ali a insisté pour y aller. Un choix pleinement assumé par le principal intéressé (2 buts en 19 apparitions cette saison en championnat de France U17) ce lundi, à la veille du duel Algérie-Sénégal, comptant pour la deuxième journée de la phase de groupe du tournoi.

« Depuis petit, je joue au FC Nantes. Et comme beaucoup le savent, je suis amoureux de ce club, c’est mon club de cœur. J’ai toujours respecté le FCN, depuis que je suis petit. J’ai tout bien fait là-bas. Cette année, j’ai eu la possibilité de représenter mon pays, l’Algérie. Cela n’est pas donné à tout le monde de représenter ce pays. (…) C’est une grande fierté. J’ai tout bien fait. Avec le club on n’était pas trop d’accord sur quelques points. J’ai respecté tout ce que j’avais à faire. J’ai décidé d’aller en Algérie. (…) Je n’ai pas été irrespectueux. J’ai fait le choix de représenter mon pays et il faut le respecter. Après, il y en a qui ne sont pas d’accord avec moi. Mais le plus important reste d’aller le plus loin possible en Coupe d’Afrique, pourquoi pas en Coupe du monde », s’est défendu Benali en conférence de presse.

L’Algérie est en tête de la poule A avec trois points, à égalité avec le Sénégal. En cas de victoire sur les Lionceaux de la Téranga ce mardi, les Fennecs se qualifieront pour les quarts de finale de la compétition. A noter que l’autre rencontre de cette journée opposera le Congo à la Somalie. Battus respectivement par le Sénégal (1-0) et l’Algérie (2-0), les Diablotins et les Etoiles de l’Océan doivent arracher la victoire pour se relancer.

