CAN U17: un joli pactole pour les Sénégalais après la victoire face à l’Algérie

Victorieux de l’Algérie (3-0) au terme d’un match laborieux comptant pour la deuxième journée des phases de groupe, qui leur ouvre les portes des quarts de finale de la CAN U17, les Lionceaux de la Téranga vont toucher une prime spéciale, offerte par la Fédération sénégalaise de football (FSF).

Pas favori pour le sacre suprême, le Sénégal est cependant déjà en quart de finale de la CAN U17 2023 qui se déroule du 29 avril au 19 mai. Les Lionceaux de la Téranga ont validé leur ticket pour le second tour de la compétition après leur double victoire lors des deux premières journées. Portés par un collectif très technique et solide défensivement, les Sénégalais ont battu le Congo (1-0) avant d’éventrer l’Algérie (3-0), mardi soir. Une démonstration de force des hommes du coach Serigne Saliou Dia qui prennent seuls la tête de la poule A.

De quoi leur valoir les félicitations du président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, comme le rapporte le média Wiwsport. « Félicitations ! Vous avez fait un match plein avec une efficacité devant les buts. C’est de ça qu’on a besoin« , a encensé le patron du football sénégalais qui a ensuite indiqué le prochain cap à atteindre.

« Je vous félicite et vous encourage tout en vous disant qu’il reste encore du travail, il ne faut pas qu’on dorme sur nos lauriers et il faut qu’on garde la tête froide. L’objectif était de sortir de notre groupe et de se qualifier, on l’a fait et surtout essayer d’aller en Coupe du monde. Votre génération mérite d’aller à la coupe du monde pour mieux grandir. Donc vous méritez qu’on fête la victoire, mais derrière il faut qu’on reste concentré », a-t-il ajouté.

En attendant d’atteindre cet objectif, Serigne Saliou Dia et ses hommes vont toucher un bonus pour leur victoire contre le pays hôte. Les Lionceaux de la Téranga percevront chacun un demi-million de FCFA, qui sera augmenté en cas de nouvelle victoire contre la Somalie vendredi 5 mai, dans le dernier match comptant pour la phase de groupe.

« J’aime bien quand je vois que l’équipe se bat bien, et le fait de se qualifier après deux matchs, ça mérite un bonus. J’ai déjà dit au financier de vous donner 500 000 FCFA (environ 760 euros) de plus sur la prime de qualification pour les quarts de finale. Si vous gagnez contre la Somalie je vais encore augmenter la prime. Donc il faut garder cette dynamique de victoire. Ce n’est pas l’argent qui est important, tout le monde vous a vu chanter l’hymne nationale il n’y a pas de prix pour ça. Donc on ne lâche rien les gars », a notamment encouragé le dirigeant.

