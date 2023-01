CAN U17 (Q): la liste des Diables Rouges du Congo convoqués

Le sélectionneur national du Congo, Fabrizio Cecana, a communiqué sa liste des joueurs retenus pour la phase qualificative de la CAN U17 2023. Un groupe de 23 Diables Rouges.

Les pays de la zone de l’Union des Fédérations de l’Afrique Central (UNIFFAC) vont se retrouver cette semaine à Limbé du 7 au 12 janvier 2023 pour un mini tournoi. Des rencontres à l’issue de laquelle seront désignés les deux derniers qualifiés pour la phase finale de la CAN U17 qui aura lieu en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023.

Egalement de la partie, le Congo vient de dévoiler sa liste des joueurs retenus pour l’occasion. Le sélectionneur Fabrizio Cecana a fait appel à 23 Diables Rouges qui évoluent tous dans le championnat local. « La majorité des joueurs porte pour la première fois le maillot de l’équipe nationale et nous sommes prêts et fiers de participer à cette compétition car nous avons travaillé tous les jours. C’était une préparation professionnelle et nous avons prévu des doublures pour éviter des surprises désagréables », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Les Dépêches de Brazzaville.

Pour Fabrizio Cecana, sa troupe va au Cameroun pour « arracher la qualification et non pour le tourisme ». « Nous devrons aller en Algérie et peut-être valider le ticket pour la Coupe du monde », a-t-il ajouté. A noter que le Cameroun, la RD Congo, le Tchad et la Centrafrique prennent également part à ce tournoi qui se déroulera sous la forme d’un championnat. Les deux qualifiés rejoindront la Zambie, l’Afrique du Sud, l’Algérie (pays organisateur), le Maroc, le Sénégal, le Nigéria, le Mali, le Burkina Faso, la Somalie et le Sud Soudan, qui ont déjà validé leur billet pour la phase finale.

La liste des joueurs congolais retenus:

1- Prince Exaucé Bonazebi

2- Chance Faride Nganda

3- Joan La Porta Malong

4- Junior Joseph Bimbeni

5- Axel Richilaude Lebo

6- Christian Gloire Mafoulou

7- Geltany Stalgout Bantsiele

8- Digne Kaelas Pounga

9- Lekaka Isse Issa

10- Wumba Niati Ntsimba Abiga

11- Joseph Archange Ndzoukou

12- Christ Kennehelton Boukaka

13- Jeorcy Paulney Ruben Tsoumbou

14- Bienvenu Sydney Bizenga

15- Elgi Olyba Mignon

16- Merveil Isaac Ogne

17- Axel Wumba Niati Nzouzi

18- Roger Jude Louwawanu

19- Gloidvi Messie Kanza

20- Rubens Helton Noël Moupani

21- Gloire My-God Mierandzou

22- Gloire Nzebele

23- Saint Hurmany Ulrich Malondoi