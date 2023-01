CAN U17 (Q): disqualifié pour fraude sur l’âge, le Tchad crie au scandale

Dans un communiqué sur ses canaux officiels, le Tchad a réagi à sa disqualification des phases qualificatives de la CAN U17 pour fraude sur l’âge. Et les Sao ont fustigé la manière dont la nouvelle leur a été notifiée.

C’est à travers un long communiqué sur son site officiel que le Tchad a réagi à son exclusion des phases qualificatives. En course avec le Cameroun, le Congo et la Centrafrique pour les éliminatoires de la CAN U17 de la Zone Uniffac (Afrique centrale), les Sao ont été disqualifiés pour fraude sur l’âge. Le joueur Ousmane Diallo a en effet été déclaré inéligible au terme des tests IRM.

Une disqualification contestée par la Fédération tchadienne qui crie à l’injustice. Dans un long courrier adressé à la CAF, l’instance nationale explique que l’ensemble de ses joueurs ont subi les pré-tests IRM dans un centre réputé au Cameroun, recommandé par l’Uniffac, faute de structures disponibles au pays.

Les résultats ont déclaré Ousmane Diallo, de stade 4, donc éligible selon la fédération tchadienne. Huit joueurs par contre ont été recalés (sur 25 testés). A l’issue des tests finaux, la CAF a eu une autre lecture en considérant que Diallo est plus âgé et en décidant donc de sanctionner le Tchad d’une disqualification.

Les autorités tchadiennes déplorent également l’annonce très tardive de leur exclusion : la veille du match, dans la soirée, et après la réunion technique. «La CAF nous annonce une disqualification à 22 heures 23 mn. Chose difficile à digérer. En vous mettant à notre place, il vous sera difficile d’accepter cette décision», a regretté le vice-président de la Fédération tchadienne de football, Abakar Nair. Les Sao devaient disputer leur premier match ce jeudi à 14 heures, contre le Congo.