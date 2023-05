CAN U17- Maroc : Chiba « Nous sommes décidés à remporter le trophée » face au Sénégal

-Publicité-

Le sélectionneur des Lionceaux de l’Atlas, Saïd Chiba, était ce jeudi, en conférence de presse, à la veille du choc contre le Sénégal, en finale de la CAN U17 2023. Et le technicien marocain a réitéré son ambition de remporter le trophée avec ses jeunes poulains.

«Notre premier objectif était la qualification pour la Coupe du monde, nous l’avons atteint. Maintenant que nous sommes arrivés en finale, nous ambitionnons naturellement de remporter le trophée», a déclaré le sélectionneur national cet après-midi à Alger en Algérie, hôte de la compétition africaine.

Pour lui, le match contre le Sénégal sera «très difficile» puisque, estime-t-il, l’adversaire est coriace et mérite respect. Et d’affirmer : «Nous sommes fin prêts pour livrer un grand match et être à la hauteur des espérances du public marocain».

A la question de savoir s’il y a un message à adresser à l’Algérie, Saïd Chiba a dit qu’«il n’y en a aucun». «Nous sommes venus pour jouer au football, et mon message est le même que celui que j’avais dit précédemment, à savoir que l’amitié entre les peuples marocain et algérien doit être au-dessus de toute considération inappropriée», a-t-il tranché.

Pour rappel, la finale de la CAN U17 2023 entre le Sénégal et le Maroc est prévue ce vendredi au stade Nelson Mandela, à partir de 22 heures (GMT+1).

