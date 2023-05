CAN U17/ Mali 3-0 Congo: la réaction de Cesana après l’élimination des Diablotins Noirs

-Publicité-

A l’instar des 7 autres pays éliminés, le Congo ne dépassera pas les quarts de finale de la CAN U17 2023, éjecté par le Mali (3-0) jeudi. Une élimination qui prive les Diablotins d’une participation au Mondial U17, mais le sélectionneur du Congo préfère garder du positif du parcours de ses poulains.

Les Congolais sont arrivés en Algérie avec l’objectif ambitieux d’atteindre au moins les demi-finales, ce qui les qualifierait pour leur deuxième Coupe du Monde dans cette catégorie. Malheureusement, ils ont connu une compétition décevante. Malgré une qualification miraculeuse pour les quarts de finale, ils ont été éliminés après une défaite 3-0 face au Mali jeudi à Annaba. Cette fin brutale n’efface pas pour autant les aspects positifs, selon Fabrizio Cesana.

« Nous sommes venus ici pour prendre chaque match comme il vient, et nous avons atteint les quarts de finale. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons accompli et des leçons que nous avons apprises », a déclaré l’entraîneur des Diablotins Noirs en conférence de presse à la fin de la rencontre. Avant d’ajouter: « Nous devons continuer à travailler pour améliorer les lacunes que nous avons obtenues lors de cette expérience et ce qui n’a pas fonctionné pour nous. Nous avons vu la entre nous et les autres équipes ».

Dans un esprit fair-play, Fabrizio Cesana reconnaît que son équipe a affronté une équipe malienne trop forte pour eux. « Nous avons joué contre une équipe plus puissante que la nôtre. Nous avons essayé de nous battre, mais sur le plan physique, nous avons souffert de la grande différence entre nous et le Mali. Cependant, nous allons chercher les aspects positifs et essayer d ‘apprendre de cette expérience« , a-t-il expliqué. Le Congo est éliminé sans avoir remporté le moindre match, avec un bilan de deux matchs nuls et deux défaites.

