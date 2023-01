CAN U17: la RDC forfait pour le tournoi qualificatif

Dans un courrier adressé aux organisateurs et posté sur ses réseaux sociaux ce mardi 10 janvier, la Fédération congolaise de football a annoncé le forfait de la RDC pour le tournoi UNIFFAC U17, qualificatif pour la CAN U17, qui a lieu du 12 au 24 janvier 2023 à Limbé au Cameroun.

Pour justifier sa décision, la Fecofa avance deux raisons. Elle met d’abord en avant, le cas massif de fraude sur l’âge décelé sur les 40 joueurs présélectionnés au moment des tests IRM effectués dans un premier temps. «A la suite de ces tests, sur la liste de 40 joueurs soumis, 15 seulement ont été validés et 25 écartés», explique l’instance dans son courrier adressé aux organisateurs de l’UNIFFAC U17.

La seconde raison est administrative. La Fédération congolaise explique ainsi que sur les 15 joueurs restants, seuls 5 remplissaient les formalités administratives indispensables pour se rendre au Cameroun. «Fort malheureusement, sur les 15 joueurs validés, les démarches d’obtention des passeports n’ont pas encore abouti pour 10 joueurs, ce qui met notre sélection dans l’impossibilité de se retrouver à Douala le 10 janvier 2023 pour subir le même test d’IRM pour l’éligibilité d’âge. (…) Au regard de ces difficultés majeures nous vous informons du retrait de notre sélection du Tournoi zonal U17 Limbe 2023», conclut la Fecofa.

Les deux billets disponibles pour la CAN U17 dans cette zone, se disputeront donc entre le Cameroun, le Congo, la Centrafrique et le Tchad. Les deux qualifiés à l’issue de l’UNIFFAC U17 rejoindront la Zambie, l’Afrique du Sud, l’Algérie (pays organisateur), le Maroc, le Sénégal, le Nigéria, le Mali, le Burkina Faso, la Somalie et le Sud Soudan, qui ont déjà validé leur participation pour la phase finale.