CAN U17 – Bénin vs Côte d’Ivoire: des Écureuils cadets recalés au test IRM

Les Écureuils cadets ont passé des tests IRM (analyse par résonance magnétique et l’étude du cartilage de conjugaison du radius gauche) dans le cadre des éliminatoires de la CAN U17. Et deux béninois ont été recalés au terme de l’examen.

Du 11 au 24 juin prochain aura lieu à Cape Coast au Ghana, le tournoi UFOA zone B. Une compétition comptant pour les qualificatifs de la CAN U17 qui se déroulera en 2023 en Algérie. Egalement en course, le Bénin défiera la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso et le Niger dans la poule B.

A quelques jours du début de la compétition, les Écureuils cadets ont fait un court séjour du côté de Lomé au Togo. Ceci pour l’indispensable l’analyse par résonance magnétique et l’étude du cartilage de conjugaison du radius gauche encore appelé IRM.

Et au terme de cet examen, deux joueurs béninois ont été épinglés sur un total de 22 présentés par le staff technique. Une petite perte qui ne devrait à priori pas peser sur l’objectif des jeunes béninois qui visent la finale, synonyme de qualification pour la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans en terre algérienne.

Une défaite contre une équipe U20 locale

Les Écureuils cadets sont actuellement en stage de préparation à Cotonou. Les poulains du sélectionneur Urbain HONFO s’étaient inclinés samedi dernier à l’occasion d’un match amical contre l’équipe U20 de Talent Plus Foot de Vakon, club sacré vice-champion du championnat amateur de la ligue régionale de l’Ouémé. D’autres rencontres amicales sont également au programme pour peaufiner les derniers réglages avant le choc contre l’équipe cadette de la Côte d’Ivoire.

Pour rappel, le Bénin lancera sa campagne par une rencontre décisive contre les Éléphanteaux. Un adversaire assez coriace que la team U17 du Bénin va devoir écarter pour espérer aller loin dans ce tournoi. La rencontre aura lieu le 12 juin au stade Cape Coast. Les béninois joueront leur deuxième match face au Burkina Faso (le 15 juin) avant de croiser le Niger lors de la dernière journée (18 juin). Les deux finalistes se qualifieront pour la CAN U17 en Algérie.

Le programme complet des Écureuils U17:

12 Juin : Côte d’Ivoire 🆚 Bénin (16h)

15 Juin : Bénin 🆚 Burkina Faso (19h)

18 Juin : Niger 🆚 Bénin (16h)