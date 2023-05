CAN U17 2023: sans pitié, le Sénégal massacre l’Afrique du Sud et file en demi-finale

-Publicité-

Le Sénégal s’est qualifié pour les demi-finales de la CAN U17 2023 après sa démonstration de force face à l’Afrique du Sud (5-0) ce mercredi, en quart de finale, au stade Nelson Mandela.

Le Sénégal n’aura pas forcé son talent pour valider son ticket pour les demi-finales de la CAN U17 qui se déroule du 29 avril au 19 mai. Les Lionceaux de la Téranga se sont qualifiés pour le dernier carré du tournoi après leur victoire écrasante de ce mercredi contre l’Afrique du Sud. Contre la nation arc-en-ciel cet après-midi, dans un match comptant pour les quarts de finale, les gamins du sélectionneur Malick Daf se sont imposés sur le score sans appel de 5-0.

Neutralisé en début de rencontre par une équipe Sud-africaine bien regroupée derrière, les Sénégalais ont dû attendre la demi-heure pour lancer leur machine infernale. Grâce à un but contre son camp sur une longue passe d’Amara Diouf et une passe décisive d’Ibrahima Diallo, les lionceaux ouvrent le score. Deux minutes plus tard, le Sénégal accentue son avance avec un autre but, cette fois-ci marqué par un défenseur adverse.

Désorientés, les Sud-Africains vont encaisser un troisième but à quelques minutes de la pause. Cette fois-ci, c’est Mamadou Lamine Sadio qui signe cette réalisation sur une passe de Abdou Aziz Fall. Les deux équipes regagnent les vestiaires avec cet net avantage pour les Lionceaux…

Au retour des vestiaires, le Sénégal confirme sa domination sur les jeunes Bafanas-Bafanas. À la 54e minute, Amara Diouf récupère le ballon, lance Omar Sall en profondeur qui laisse les deux défenseurs sud-africains derrière lui et centre pour son capitaine dans la surface qui conclut. Dans un premier temps refusé, le but est finalement accordé après l’intervention de la VAR, portant le score à 4-0.

À la 71e minute, le virevoltant numéro 10 des Lionceaux enfonce davantage les Sud-Africains en marquant le cinquième but du match. Le Sénégal assure sa place en demi-finales de la compétition et sa qualification pour la Coupe du Monde U17 qui se déroulera du 10 novembre au 2 décembre 2023.

