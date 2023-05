CAN U17 2023: Maroc-Algérie ou la bataille pour un ticket au Mondial

-Publicité-

Le Maroc et l’Algérie s’affrontent ce mercredi 10 mai 2023 en quart de finale de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans. Un duel 100% maghrébin avec pour enjeu, la qualification pour le Mondial U17.

En quête du Graal, le Maroc et l’Algérie se retrouvent ce mercredi soir au stade Mohamed Hamlaoui (40 000 places) à Constantine pour les quarts de finale de la CAN U17 2023. Un match crucial pour les deux formations où le vainqueur accèdera non seulement en finale mais validera son ticket pour la phase finale de la Coupe du monde de la catégorie qui aura lieu en fin d’année, du 10 novembre au 2 décembre prochain. Malheur donc aux vaincus!

Pour cette rencontre, l’équipe marocaine part légèrement favorite. Les Lionceaux de l’Atlas ont débuté le tournoi en force en remportant les deux premiers matchs contre l’Afrique du Sud (2-0) et le Nigeria (0-1), avant de subir une défaite face à la Zambie (2-1). Malgré tout, leur bilan est satisfaisant, car ils ont terminé en tête du groupe B grâce à une meilleure différence de buts que le Nigeria (+2 contre +1).

- Publicité-

De leur côté, les Fennecs U17 ont remporté leur premier match contre la Somalie (2-0), mais ont subi une défaite lourde contre le Sénégal (0-3) avant de conclure avec un match nul contre le Congo (1-1). Les Algériens devront se surpasser pour battre le Maroc, comme ils l’ont fait en finale de la Coupe Arabe U17 en septembre dernier (1-1, 4-2 tab). La rencontre aura lieu dans un contexte diplomatique tendu, mais les joueurs pourront compter sur l’appui de leur public au stade Mohamed Hamlaou.

L’entraîneur de l’équipe marocaine, Saïd Chiba, ancien international avec 43 sélections et 6 buts, a déclaré lors d’une conférence de presse en marge du match : « Les rencontres entre les équipes d’Afrique du Nord ont une saveur particulière, ce sont des derbys qui se jouent avec beaucoup d’enthousiasme, tout le monde veut gagner. Les rencontres entre nous ne sont pas comme avec les équipes au sud du Sahara ». Le derby maghrébin s’annonce donc passionnant.

Articles similaires