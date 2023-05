CAN U17 2023: les résultats complets de la première journée des phases de groupe

-Publicité-

La première journée des phases de groupe de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans s’est achevée ce lundi avec la défaite du Burkina Faso face au Mali. Découvrez le point complet des rencontres de cette première levée.

Démarrée le 29 avril dernier, la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans bat son plein en Algérie. Et les rencontres disputées, comptant pour la première journée ont tous accouché d’une victoire. Hôte de la compétition, l’Algérie n’a pas trébuché d’entrée. Malgré la pression du match d’ouverture sur l’épaule frêle des jeunes Fennecs, les Verts ont réussi à disposer de la Somalie.

Opposés aux Etoiles de l’Océan dans un match disputé au Nelson Mandela stadium, les poulains du sélectionneur Arezki Remmane se sont imposés sur le score de 2-0. Moslem Anatouf sur un doublé (22è, 51è) a marqué les deux buts de la partie. Une belle opération pour les Algériens qui prennent la tête du groupe A, à égalité de points avec le Sénégal, qui a vaincu le Congo dans l’autre match de cette poule.

Longtemps inefficaces malgré une nette domination, les Lionceaux de la Téranga ont finalement trouvé le chemin des buts grâce à une réalisation de Serigne Fallou Diouf dans le dernier quart d’heure (77è). Les Sénégalais retrouveront l’Algérie ce mardi, pour le compte de la deuxième journée. Un choc qui promet et qui comptera sans doute pour la première place de ce groupe A.

Deux fois vainqueur du tournoi et grand prétendant au sacre, le Nigéria n’a pas non plus failli à sa mission dans cette première journée des phases de poule. Contre la Zambie U17, les Golden Eagles se sont contentés du service minimum (1-0). Favour Olouwasegun Daniel en deuxième mi-temps a offert à son équipe ses trois premiers points dans ce tournoi.

Mais pas suffisant pour permettre aux gamins du coach Nduka Ugbade de prendre la tête du groupe B, accaparé par le Maroc. Les Lionceaux de l’Atlas prennent seule la première place au classement après leur succès laborieux contre l’Afrique du Sud (2-0). Dans le dernier match de cette première journée, disputé ce lundi soir, le Mali a pris le dessus sur le Burkina Faso.

Au terme d’une rencontre assez plaisante, marquée surtout par une domination malienne, les Aiglonnets se sont imposés sur le score de 1-0. Mamadou Doumbia, à la conclusion d’une belle action collective, a inscrit l’unique but de la partie.

Le Mali prend donc les commandes dans le groupe C avec trois points au compteur. Les Aiglonnets ne sont plus qu’à un match de la qualification en quarts de finale. Ce sera jeudi lors de l’entrée en lice des Lionceaux du Cameroun. Tenants du titre, les Lionceaux Indomptables n’ont pas disputé leur match de ce soir en raison de la disqualification de leur adversaire, le Soudan du Sud, exclu pour fraude sur l’âge.

Les résultats de la première journée de la CAN U17:

Algérie 2-0 Somalie

Sénégal 1-0 Congo

Nigéria 1-0 Zambie

Maroc 2-0 Afrique du Sud

Mali 1-0 Burkina Faso

