CAN U17 2023: les équipes qualifiées et le programme des quarts de finale

Avec les dernières rencontres des phases de groupe disputées ce weekend, on connait désormais toutes les équipes qualifiées pour les quarts de finale de la CAN U17 2023 qui se déroule en Algérie, du 29 avril au 19 mai.

Après les phases de groupe qui ont connu l’élimination surprise du Cameroun, tenant du titre, place désormais aux phases à élimination directe de la CAN U17. Huit équipes vont animer les quarts de finale de la compétition. Il s’agit du Sénégal (9 points) et de l’Algérie (4 points) qui ont décroché les deux tickets dans le groupe A.

Dans le groupe B, les heureux élus sont le Maroc (6 points) et le Nigéria (6 points). Quant au groupe C, on compte le Mali (6 points) et le Burkina Faso (3 points). Respectivement meilleurs troisièmes des groupes A et B, l’Afrique du Sud (3 points) et le Congo (3 ponts) complètent la liste.

Les quarts de finales auront lieu à partir du 10 mai prochain. Les vainqueurs de ces affiches obtiendront leur billet pour les demi-finales, synonyme de qualification pour la Coupe du monde U17 qui aura lieu en fin d’année, du 10 novembre au 2 décembre prochain.

Les pays qualifiés en quarts de finale CAN U17 2023 :

Sénégal

Algérie

Maroc

Nigéria

Mali

Burkina Faso

Congo

Afrique du Sud

Le programme des quarts de finale de la CAN U17 (heure en GMT+1)

Sénégal-Afrique du Sud, mercredi 10 mai à 17h, Alger

Maroc-Algérie, mercredi 10 mai à 20h, Constantine

Mali-Congo, jeudi 11 mai à 17h, Annaba

Nigeria-Burkina Faso, jeudi 11 mai à 20h, Alger

CAN U17

Demain la billeterie va ouvrir pour le match Algérie 🆚 Maroc

22 000 billets seront mis en ventes.

Demain la billeterie va ouvrir pour le match Algérie 🆚 Maroc

22 000 billets seront mis en ventes.

Le match se jouera a Constantine.

