CAN U17 2023: le Sénégal et le Maroc en finale

Le Sénégal s’est qualifié pour la finale de la CAN U17 2023 après sa victoire face au Burkina Faso aux tirs au but (1-1, 5-4 tab), dimanche. Vainqueur du Mali en demi-finale (0-0, 6-5 tab), le Maroc accède également au dernier tour de la compétition.

Les finalistes de la CAN U17 2023 sont maintenant connus. Après deux rencontres très serrées qui ont toutes deux nécessité une séance de tirs au but, le Sénégal est sorti vainqueur contre le Burkina Faso (1-1, 5-4 aux tirs au but) et le Maroc s’est qualifié aux dépens du Mali (0-0, 6-5 aux tirs au but).

Le Sénégal s’est fait peur

Annoncé favori pour cette rencontre, le Sénégal avait bien démarré avec l’ouverture du score au premier quart d’heure de jeu. Le milieu défensif, Abdou Fall, a donné l’avantage aux siens en reprenant le ballon à l’entrée de la surface de réparation après une double parade du gardien burkinabé (1-0, 16è).

Les Lionceaux de la Téranga auraient pu tuer le match avec un second but sur penalty en début de seconde période, mais Amara Diouf a heurté le poteau adverse (51e minute). Les Burkinabés, remotivés, ont finalement égalisé grâce à un tir puissant de Rachide Ouedraogo (83e minute, 1-1) qui est allé se loger dans le petit filet.

Au terme du temps réglementaire avec le marquoir électronique qui affichait un score de parité, les deux équipes ont dû se départager aux tirs au but. Le suspense est monté jusqu’au 5e tireur burkinabé, Souleymane Alio, dont le tir a heurté la barre transversale.

Après un match indécis et tendu, le Sénégal a remporté la victoire sur le fil contre les Étalons et s’est qualifié pour la finale de la CAN U17 2023, une première dans leur histoire dans cette catégorie.

Le Maroc à un pas du Graal

L’autre demi-finale opposant le Maroc et le Mali a également été longue à déterminer un vainqueur. Les Marocains se sont montrés dangereux sur coups francs, exploitant bien chaque tentative d’Ait Boudlal devant le but malien (23e, 45e), mais sans suffisamment de puissance pour tromper le gardien. Les Maliens se sont également procuré quelques bonnes occasions grâce à Ange Martial Tia (32e, 58e),

Après l’arrêt du tir de Gaoussou Koné par le gardien marocain, Fouad Zahouani a finalement marqué le but décisif lors de la séance de tirs au but, offrant ainsi la victoire à l’équipe du Maroc. Les Marocains ont donc validé leur place pour leur première finale dans cette catégorie et affronteront le Sénégal pour le titre.

