CAN U17 2023: le sélectionneur du Nigéria pas mécontent malgré l’élimination des Golden Eagles

L’entraîneur du Nigeria, Nduka Ugbade, a déclaré que ses joueurs avaient tout donné et ne les blâmait pas après leur défaite 2-1 contre le Burkina Faso en quart de finale de la Coupe d’Afrique des Nations U17 2023, à Alger jeudi.

L’espoir du Nigeria d’un troisième titre et d’une qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA s’est envolé après la défaite des Golden Eagles face au Burkina Faso. Au terme d’un match comptant pour les quarts de finale, les Nigérians U17 se sont inclinés sur le score de 2-1. Une grosse désillusion pour Nduka Ugbade qui n’imaginait pas un tel scénario pour les quintuple champion du monde. Mais pas de quoi blâmer ses joueurs qui ont fait de leur mieux malgré l’élimination, selon le technicien nigérian.

« Les joueurs sont déçus bien sûr car ils sont jeunes mais il faut les soutenir car ils ont besoin de poursuivre leur carrière. Nous devons travailler sur leur développement car je pense que certains de ces joueurs finiront par rejoindre l’équipe nationale senior », a déclaré le tacticien en conférence de presse d’après-match.

Et d’ajouter: « Je suis satisfait de la performance de nos joueurs et dans de telles compétitions, même si vous perdez, vous gagnez quelque chose en développant les joueurs pour l’avenir« . Relancé sur la défaite contre le Burkina Faso, Ugbade estime que les siens auraient pu faire un résultat différent s’ils avaient été plus cliniques devant le but.

« Tout a fonctionné comme nous l’avions prévu, mais nous n’avons pas pu marquer avec les occasions que nous avions. Nous avons payé cher pour cela. Nous apprenons les leçons et passons à autre chose », a-t-il déclaré mais assure que la défaite contribuera davantage à renforcer la mentalité des joueurs, les aidant à rebondir dans les futures catégories d’âge.

Si le Nigéria quitte la compétition, son bourreau d’un jour continue lui, le tournoi. Les Etalons U17 accèdent aux demi-finales de la compétition et décrochent leur billet pour le Mondial de la catégorie, qui aura lieur plus tard dans l’année. Les Burkinabè affronteront le Sénégal, dimanche, à Constantine, pour la première demi-finale de cette CAN cadette. L’autre affiche opposera le Maroc au Mali.

